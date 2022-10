Lyt til artiklen

I to uger har bookmakernes spået dem til at ryge ud.

Men fredag dansede Jenna Bagge og Joel hyrland sig igen direkte videre i 'Vild med dans'.

»Det kan godt være, de ikke har os som favoritter, men det må da også gøre ondt på dem, at de bliver ved med at tage fejl,« siger Joel Hyrland til B.T. efter fredagens program.

Forrige fredag endte satirikeren og hans dansepartner i omdans mod Andrea Lykke Oehlenschlæger, men klarede skærene.

Derfor mente oddssætterne altså, at parret ville ryge ud næste gang.

Og gangen efter.

Men begge gange snød de altså bookmakerne.

»Jeg er lidt spændt på, hvad de vil satse på næste gang,« siger Joel Hyrland.

Forrige fredag endte Joel Hyrland og Jenna Bagge i omdans, men de seneste to fredage dansede de sig direkte videre og snød dermed bookmakerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Forrige fredag endte Joel Hyrland og Jenna Bagge i omdans, men de seneste to fredage dansede de sig direkte videre og snød dermed bookmakerne. Foto: Martin Sylvest

»Det er jo deres arbejde. Jeg går meget og i mit arbejde - jeg ved ikke med dem, men jeg tænker, de også gerne vil have ret,« siger han selvsikkert, hvilket får Jenna Bagge til at give ham et strengt dask.

»Ej, jeg kan godt lide at sende en stikpille. Det er da okay, er det ikke?« spørger Joel Hyrland retorisk.

Fredag aften gav dommerne parret 32 point, hvilket rakte til en tredjeplads.

Joel Hyrland blev blandt andet rost for sin imponerende Michael Jackson-efterligning.

Joel Hyrland og Jenna Bagge gav den gas til Michael Jacksons 'Wanna Be Startin' Somethin' - en drøm, skuespilleren har haft fra starten. Foto: Martin Sylvest Vis mere Joel Hyrland og Jenna Bagge gav den gas til Michael Jacksons 'Wanna Be Startin' Somethin' - en drøm, skuespilleren har haft fra starten. Foto: Martin Sylvest

At den sad i skabet var da også forventeligt - den 37-årige satiriker har nemlig øvet den foran spejlet lige siden han var lille.

Derfor havde han lige fra starten fortalt Jenna Bagge, at det var hans store drøm at danse til et Michael Jackson-nummer.

Og fredag blev det altså muligt, da parrene endelig kunne få lov til frit at vælge en dans.

»Nu er drømmen opfyldt, så nu kan jeg godt forlade pogrammet,« siger Joel Hyrland med et glimt i øjet.