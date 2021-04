Der er mange ting, man ikke ser på tv, fortæller Joekim Davie Lenny Nielsen om baggrunden for sit valg i søndagens afsnit af 'Hjem til gården'.

Her måtte den 42-årige frisør forlade TV 2-programmet efter at have tabt en duel mod den teknisk stærkere Jonas Haagensen.

En duellant, som Joekim Davie Lenny Nielsen ellers selv havde udvalgt. Han kunne egentlig – som deltagere har gjort før ham – have valgt at kæmpe mod én, som han vidste, han kunne slå, og dermed sikre sig overlevelse i programmet. Men valget var meget bevidst.

»Jeg ville ikke vinde en halv million på bekostning af at have fucket den svage op. Det handler om, hvem der vil fællesskabet, og det ville Jonas ikke. Der er flere ting, man ikke så i programmet,« siger han.

42-årige Joekim Davie Lenny Nielsen.

»Det er ikke som sådan en hævn, at jeg valgte at udfordre Jonas. Men der er kun ét menneske derinde, der har truffet dumme valg. Der er ingen andre, jeg har et horn i siden på.«

Allerede i andet afsnit af det krævende TV 2-program 'Hjem til gården', hvor 14 deltagere skal leve det simple og selvforsynende liv og bygge et lille bondesamfund op uden moderne hjælpemidler, kom Joekim Davie Lenny Nielsen og Jonas Haagensen på kant med hinanden.

Beboerne havde fået til opgave at bygge en grisesti, og da den viste sig bestået, kunne Jonas Haagensen som ugens storbonde enten vælge at frede sig selv eller vælge en pakke med brødforme, surdej og gær, som kunne være kommet hele gården til gode. Her valgte han fredningen til især Joekim Davie Lenny Nielsens store frustration.

»Nu har vi fire svin på gården,« lød det spydigt, da flokken blev belønnet med tre slagtesvin.

40-årige Jonas Haagensen.

Til B.T. fortæller Joekim Davie Lenny Nielsen, at han havde god grund til at være sur. For allerede inden Jonas Haagensen traf sit egoistiske valg om en fredning, havde han frustreret sine meddeltager.

»Jeg har grise derhjemme, så jeg ved en ting eller to om svin. Og jeg kan sværge på alle, jeg kenders, grav, at hvis Jonas ikke havde valgt at frede sig selv, så var den opgave overhovedet ikke bestået,« siger Joekim Davie Lenny Nielsen, der har en nagende fornemmelse af, at programmets tilrettelæggere valgte at se igennem fingre med arbejdets kvalitet for at få en god historie.

»Hvis du lægger mærke til grisestien i de efterfølgende programmer, så er der pludselig bjælker rundt omkring, og i uge syv er der kommet stødhegn på. Den grisesti er så meget en fiasko og så dårligt lavet. Jonas spurgte godt nok os, der havde forstand på det, til råds, men gjorde alligevel bare det nemmeste, for nu skulle vi bare i mål.«

Han erkender dog, at han kan have en hård jargon.

Signe Hyllested (yderst tv.) sammen med resten af deltagerne i årets 'Hjem til gården'.

»Jeg er vokset op på min fars autoværksted, hvor man ikke siger: 'Undskyld, søde, er du venlig at feje det dér op?'«

»Og jeg er vokset op blandt kvindelige frisører, hvor tonen er mere spydig,« siger han.

Alligevel mener frisøren, at TV 2 har været lidt skarp i klipningen og har udeladt de gode stunder for kun at fokusere på konfrontationerne.

»Jeg virker meget aggressiv og dominerende i programmet, men jeg ved selvfølgelig godt, at de ikke kan klippe noget frem, der ikke er sket, så jeg har også lært at se på mig selv på en ny måde,« siger han.