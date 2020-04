22 år i føderalt fængsel blev tv-personligheden Joe Exotic fra den populære dokumentarserie 'Tiger King' idømt i seriens sidste afsnit.

Nu bliver dommen muligvis lempet.

Det skriver TMZ.

Men først lidt baggrundsinfo, der vil hjælpe dig med at forstå hvorfor.

Joe Exotic har ejet en zoologisk have fyldt med tigere i USA. Det samme gør en kvinde ved navn Carole Baskin. De har altid været uvenner, fordi Carole Baskin ikke er glad for, at Joe Exotic opdrætter tigere - det gør hun efter sigende ikke.

Derfor besluttede Joe Excotic for nogle år siden, at han ville betale nogen for at slå hende ihjel. Her kommer Allen Glover ind i billede, der arbejde for Joe Exotic, da han stadig havde sin zoologiske have.

Han betalte ham 3000 dollars, men Allen Glover valgte at rejse med pengene. Han har altså ikke dræbt Carole Baskin. Hun lever endnu.

Og nu er vi tilbage til muligheden for en lempelse.

Joe Exotic, som han bliver solgt i Netflix hittet 'Tiger King'. Foto: Netflix Vis mere Joe Exotic, som han bliver solgt i Netflix hittet 'Tiger King'. Foto: Netflix

Det viser sig nemlig, at Allen Glovers vidneforklaring har nogle huller, som Joe Exotic kan drage fordel af. På trods af at de to mænd lang fra er gode venner.

Fordi ifølge Joe Excotic selv, så betalte han Allen Glover for at rejse væk - ikke for at slå Carole Baskin ihjel. Og der er intet bevis for, at nogen af de to mænd taler sandt.

Samtidig har Allen Glover flere gange givet udtryk for, at han ville ønske, at han kunne gøre mere end blot at vidne for at gøre Joe Exotic ondt.

Og oveni det forlyder rygter, at Joe Exotic skulle have tilbud et utal af mennesker op til 50.000 dollars for at slå Carole Baskin ihjel. Flere af disse personer skulle ifølge TMZ mene, at Joe Exotic ikke mente det, da han stillede dem spørgsmålet og tilbød dem pengene.