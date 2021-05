På næste fredag vil Joakim Ingversen kridte danseskoene og byde den danske befolkning op til dans.

Han skal nemlig være vært på DRs nye dansesatsning 'Dans, dans, dans', som har til formål at lære alle danskere trinene til én stor fællesdans.

Ved sin side har han medvært Sofie Østergaard og koreograf Tore Peters-Munch, og planen er, at de vil bruge to fredage på at gennemgå koreografien til 'Fællesdansen'.

Det hele skal kulminere i et stort finaleshow, der bliver sendt live 12. juni 20.30 – lige efter EM-landskampen mellem Danmark og Finland.

Værtsparret. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

'Fællesdans', som man har valgt at kalde finaleshowet, bliver sendt fra seks steder i Danmark – Slagelse, Svendborg, Aalborg, Herning, Hillerød samt DR Byen.

Herfra vil henholdsvis Jannik Schow, Anna Lin, Ulla Essendrop, Kathrine Abrahamsen, Silja Okking samt Joakim Ingversen og Sofie Østergaard styre løjerne, mens gæster vil kigge forbi med deres bedste dansetrin og personlige fortællinger.

Og så er planen altså, at hele Danmark skal danse sammen.

Dansetemaet er en del af DRs satsning ’Sammen i bevægelse’, og i forbindelse med junis rytmiske tema offentliggør DR en app kaldet 'DR Dans'.

Joakim Ingversen og Sofie Østergaard styrer slagets gang i 'Dans, dans, dans' og i finaleshowet 'Fællesdans'. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Derudover vil P3 dedikere uge 23 til dans og løbende byde lytterne op til en svingom, mens der på landets skoler vil blive holdt Skolernes Dansedag 11. juni.

Disse og flere andre initiativer har til formål at få danskerne i bevægelse.

Som redaktør for tværgående og tv i DR Medier Nikolaj Vitting siger i en pressemeddelelse:

»Når DR i juni byder Danmark op til dans, sker det for at markere glæden ved, at vi igen så småt kan samles og hilse sommeren velkommen. Rytmerne kommer i spil på stort set alle DRs platforme med håbet om at inspirere til bevægelse. Man kan være med uanset udgangspunkt og danseerfaring – alle trin tæller.«