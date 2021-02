»Vi står nu med et overskud for sidste år på i omegnen af fire millioner. Det er ret godt.«

Joachim Latocha ville gøre op med de dyre mærkevareskjorter til 'skjortekrigerne' i erhvervslivet, og derfor valgte han at tage sit firma med i 'Løvens hule'.

Med baggrund i Deloitte som tidligere skjortekriger tog han kampen op mod de store producenter med sit tøjfirma Barons i første afsnit af 'Løvens hules' femte sæson. Her blev det til en investering fra Jacob Risgaard på 750.000 kroner for ti procent af virksomheden.

»Det har dog været et mærkeligt år, siden vi var med. Det startede vanvittigt ud, hvor vi gik udsolgt med varer. Vi havde ikke nok tid til at producere og følge med. Så det var en stor udfordring for os,« siger Joachim Latocha til B.T.

Det blev Jacob Risgaard (tv.), der fik et ja fra iværksætteren Joachim Latocha (th.) i torsdagens afsnit af 'Løvens hule'. Vis mere Det blev Jacob Risgaard (tv.), der fik et ja fra iværksætteren Joachim Latocha (th.) i torsdagens afsnit af 'Løvens hule'.

»Tiden op til programmet var også god i forhold til julegaveræset, så vi havde færre skjorter på lager i forvejen. Det var lidt et stressmoment, for vi havde netop ikke så meget på lager, fordi det gik amok.«

Selvom det gik godt i begyndelsen, varer 'Løvens hules' boost ikke for evigt.

»Hvis det går godt i 'Løvens hule', så får man et boost, men det kan aftage hurtigt igen, da et nyt afsnit kommer. Så der skal eksekveres, og det skal gøres godt, hvilket vi formåede.«

Selvom det gik godt for Barons i den første tid, var der ingen, der havde forudset, at corona ville få så stor betydning, som den gjorde, siger han.

'Løvens hule' – sådan gik det siden I en serie af artikler taler B.T. med tidligere deltagere i 'Løvens hule' og hører, hvordan det er gået dem siden programmet. Er der specifikke personer eller investeringer, du gerne vil læse om, er du velkommen til at sende forslag til os på mail: sedf@bt.dk

»Det var lidt en karrusel til at starte med, for jeg tænkte, at nu kommer folk til at sidde i joggingbukser og T-shirts og holde onlinemøder, og det vil skade os.«

Men heldigvis for Joachim Latocha og Barons blev virkeligheden anderledes. Folk købte stadig skjorter igennem pandemien, og det har været godt for virksomheden, at den netop har satset mest på onlinehandel.

»Vi flyttede lageret til Nordjylland, fik masser af onlinehandelhjælp af Jacob Risgaard og hans team, vi fik nye produkter og lukkede huller i vores lager. Og så startede vi vores onlineside i Holland og Sverige,« siger stifteren, Joachim Latocha, og fortsætter:

»Det er dog meget tidligt at snakke om resten af markederne i Europa. Vi er stadig den lille nye dreng i klassen. Vi har været i gang i fire måneder i Holland og Sverige, hvor vi har fået en fin start, men der er stadig meget at lave. Vi skal jo ud og vinde kunder fra selskaber, der har milliarder. Det er dem, vi skal skubbe til.«

Joachim Latocha fra Barons fik Jacob Risgaard med i virksomheden efter besøget i 'Løvens hule'. Foto: Linda Kastrup Vis mere Joachim Latocha fra Barons fik Jacob Risgaard med i virksomheden efter besøget i 'Løvens hule'. Foto: Linda Kastrup

Hele projektet med Barons kunne dog have fået en helt anden skæbne.

I afsnittet fik Joachim Latocha et overraskende bud fra Jesper Buch. Et bud på 15 millioner kroner for hele virksomheden i et håb om at kunne flette det ind under hans andet tøjprojekt med drengene fra Shaping New Tomorrow.

Et bud, Joachim sagde nej til.

Fortryder du noget i forbindelse med 'Løvens hule' eller senere i Barons' forløb?

»At jeg ikke deltog i 'Løvens hule' noget før,« griner Joachim Latocha, der bagefter fortæller, at han også fortryder, at han ikke var forberedt på den store efterspørgsel efter programmet. For dagen efter optagelsen mødtes han med sin stofleverandør i Schweiz for at kunne skabe et godt grundlag for resten af året.

»Vi har vokset forretningen med cirka fire gange siden 'Løvens hule'. Det vil sige, at vi vokser profitabelt, samtidig med at vi tager ved lære af resten af modeverdenen.«