6. august 2017 skrev Morten Andersen NFL-historie, da han som den første dansker og kun anden kicker i sportsgrenen blev optaget i Hall of Fame.

Mandag aften får dokumentarfilmen 'Guldjakken - Fra Struer til Hall of Fame', som TV 2-journalisten Jimmy Bøjgaard er producer på, premiere. Her får man et helt specielt indblik i Morten Andersens rejse til Hall of Fame.

Det er første gang, at Jimmy Bøjgaard springer ud som producent på en film til det store lærred. Han fortæller til B.T., at han selvfølgelig er spændt på premieredagen, men:

»Jeg er rimelig ydmyg omkring det. Bille August og Lars von Trier kan sove roligt,« siger han og griner.

Morten Andersen slog adskillige rekorder i den amerikanske fodboldliga i løbet af sin mangeårige karriere. Foto: Chris Graythen Vis mere Morten Andersen slog adskillige rekorder i den amerikanske fodboldliga i løbet af sin mangeårige karriere. Foto: Chris Graythen

»Det er klart, at jeg ikke skal sidde her og bedømme vores egen film, men jeg håber, at der er mange, som bliver ramt og rørt af den.«

Bøjgaard har fulgt Morten Andersens karriere i den amerikanske football-liga tæt, og det udmøntede sig blandt andet i bogen 'Livet er et kick' i 2008.

Han fortæller, at det havde været svært at følge Morten Andersens vej til Hall of Fame, hvis de netop ikke havde det forhold.

»På et tidspunkt sidder Morten meget koncentreret, inden han skal holde sin takketale. Så spørger han Klaus (fotografen, red.): 'SKAL du være her?'«

Morten Andersen med sin søn Sebastian Andersen ved Hall of Fame-ceremonien i august 2017 i Canton, Ohio. Foto: Joe Robbins Vis mere Morten Andersen med sin søn Sebastian Andersen ved Hall of Fame-ceremonien i august 2017 i Canton, Ohio. Foto: Joe Robbins

Det skulle han, og det fik han også lov til.

»Det beskriver meget godt, hvor tæt vi er på. Det er den oplevelse, jeg håber, folk får i aften.«

»Morten Andersen har været med til at åbne døre i USA. Og han har ikke haft noget ønske om at lægge en dyne over projektet. Det har givet os en unik adgang.«

Eksempelvis fik de lov til at filme i New Orleans Saints' Superdome, Morten Andersens hjemmebane fra 1982 til 1994, som kan have knap 75.000 tilskuere på lægterne.

Her kan du se, hvor filmen bliver vist. Vis mere Her kan du se, hvor filmen bliver vist.

Det kostede 9.000 dollars (omkring 60.000 kroner) at tænde lyset på stadion, men det fik de lov til, fordi det var for klubikonet Morten Andersens skyld.

»Det er virkelig et scoop for filmen. Det er nogle af de mest flotte og rørende scener, hvor det hele startede i 1982. Det var perfekt at se ham der,« siger Jimmy Bøjgaard og fortsætter:

»Vi har noget, som ingen amerikanere har fået før på film. Vi var fluen på væggen hos nogle af de største stjerner, hvor der normalt er forment adgang.«

Undervejs blev Bøjgaard far, hvilket betød, at han ikke kunne komme med til Canton, hvor Morten Andersen fik sin guldjakke. Men der var lagt en god plan, så han kunne følge med, selvom han var i Danmark.

Blå Bog Født: 19. august 1960, København, men opvokset i Struer. Position: Kicker Har spillet for: New Orleans Saints (1982-1994), Atlanta Falcons (1995-2000 og 2006-2007), New York Giants (2001), Kansas City Chiefs (2002-2003), Minnesota Vikings (2004). Udvalgte meritter: Flest kampe i NFL (382), Super Bowl-finalist (1999). Indvalgt i Pro Football Hall of Fame (2017).

»Min guldklump var vigtigere end guldjakken der. Det er klart, at med Mortens og mit forhold, så var det surrealistisk at ligge på fødegangen og få billeder og beskeder derfra.«

Selvom det i udgangspunktet er en smal film, så håber både Bøjgaard og Andersen, at filmen kan komme bredere ud til folk, som ikke nødvendigvis kender til Morten Andersens rejse fra Struer til Hall of Fame.

Den nyudklækkede filmproducent er overbevist om, at filmens universelle budskab er noget, som kan inspirere andre.

»Morten sender et signal om, at hvis man arbejder hårdt og gør sine ting ordentligt, så kan man komme rigtigt langt. Han rejste til USA i 1977 og troede, at han skulle være der i otte måneder, og nu laver vi en film om ham,« siger han.