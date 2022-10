Lyt til artiklen

Sidste år vandt Jimilian 'Vild med dans' med dansepartneren Asta Björk.

Denne fredag aften vender musikeren med det borgerlige navn Jimilian Ismaili så tilbage på dansegulvet.

Han er nemlig inviteret af sin tidligere dansepartner til at optræde til hendes og hendes nye dansepartner, para-atlet Daniel Wagners samba.

Det røber Jimilian Ismaili, Asta Björk og Daniel Wagner alle på deres sociale medier.

På Asta Björks Instagram-profil har hun slået et billede op, hvor man kan se hende i træningslokalet med hendes nuværende dansepartner Daniel Wagner og hendes tidligere, Jimilian Ismali.

»Jeg havde en sang liggende, som man kan danse samba til, og så sagde Asta, at den kunne være så fed at danse til,« forklarer Jimilian.

»Jeg har flettet ’Vild med dans’ ind i teksten til sidst i sangen. Der er ikke nogen planer om, at sangen bliver udgivet. Det er for at give seerne og showet lidt ekstra. Så det er eksklusivt til denne fredag aften i ’Vild med dans’.«

Men Jimilian skal ikke kun optræde med det nummer, han har lavet særligt til anledningen.

»Jeg har været så heldig at få lov til at danse med dem lige til sidst i sangen,« røber Jimilian i en video på Instagram, hvor de tre laver et par sambatrin sammen.

Asta Björk har desuden delt en række video-stories, hvor man ser Jimilian hjælpe til i træningslokalet.