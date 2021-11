Jimilian kan ånde lettet op.

Den 27-årige sanger er i årets 'Vild med dans'-finale, men først skulle han kæmpe sig igennem en semifinale, hvor en svipser kostede point hos dommerne.

»Jeg kom til at lave en fejl. Jeg fik blackout. Det har jeg aldrig prøvet før,« fortæller Jimilian.

Hans dansepartner Asta Björk fortæller, at Jimilian til aftenen semifinale virkede mere nervøs end normalt.

»Det meste af dansen, var du ikke tilstede,« lyder det fra Asta Björk til Jimilian.

»Jeg tror, du var virkelig nervøs, inden vi gik på. Du var ikke, som du plejer,« tilføjer hun og roser sin dansepartner for trods alt at kæmpe sig igennem, uden at man lagde så meget mærke til det, som hun selv gjorde.

»Det var så uhyggeligt. Det var som at være i en drøm,« lyder det fra Jimilian.

Men han klarede som sagt skærene og er lykkelig for nu at stå i en 'Vild med dans'-finale, hvor han næste fredag dyster om trofæet med Lise Rønne og Pernille Blume.

»Jeg er meget rørt og lykkelig. Jeg ville fra start af gøre mit bedste, men jeg havde ikke regnet med at komme så langt. Jeg er virkelig stolt over at være i finalen med Asta.«

I semifinalen skulle parrene danse to danse, og Jimilian og Asta Björk erkender, at det har været en særlig hård uge i træningslokalet.

»Jeg tænkte på, at vi ville i finalen og det har været et pres. Vi har nogle gange været i træningslokalet til klokken et om natten,« smiler Jimilian.

