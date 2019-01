En ældre dame er blevet snydt for penge, da TV 2's antikprogram 'Fantastiske hammerslag' var forbi hendes hjem for at byde på en bronzefigur.

Det mener designer Jim Lyngvild, der kalder det 'svineri'. Antikeksperten forsvarer sig med, at pengene er gået til velgørenhed.

I programmet, der blev sendt 3. januar, besøgte kræmmer og antikekspert Erik Christiansen en ældre dame med kameraholdet. Her fik han anskaffet sig en figur i bronze for 800 kroner.

Selvsamme figur endte han med at sælge gennem en auktion for 9.000 kroner. Ifølge Jim Lyngvild er det dybt forkasteligt.

»Det er svineri, at det bliver accepteret og oven i købet klappet i hænderne over, at man har snydt en gammel dame,« siger Jim Lyngvild til B.T.

Ifølge ham burde kræmmeren og tv-holdet være vendt tilbage til damen, der solgte figuren, da aktionen var afholdt.

»De burde have ringet tilbage til damen, allerede da figuren bliver vurderet til 10 gange så meget, som hvad de havde givet for den. Og så burde de have givet hende en kompensation eller en buket blomster, da den blev solgt for 15 gange så meget,« siger Jim Lyngvild.

Han tilføjer, at han ikke havde været forarget, hvis handelen var foregået i en butik.

For ham ligger det principielle i, at det var en privat, uvidende kvinde, som kræmmeren havde lavet handelen med.

Jim Lyngvild understreger, at han desuden synes, at 'Fantastiske hammerslag', der bliver sendt på TV 2 Fri, er et 'fantastisk program', og at han selv har deltaget i det ad flere omgange.

I sin forargelse har Jim Lyngvild delt et opslag på Facebook, og det har fået en del opmærksomhed fra brugere, der medgiver, at det har været 'usympatisk' og 'forkasteligt' af kræmmeren at lave handelen.

Også kræmmeren Erik Christiansen selv har kommenteret opslaget. Han forklarer, at han og to vurderingseksperter var i tvivl om statuens kunstner og prisniveau.

Dernæst forsvarer han det med, at pengene går til en god sag.

'Jeg har sagt ja til at deltage, da det er i en god sags tjeneste, hvor alle de penge, vi genererer, går til Kræftens Bekæmpelse,' skriver Erik Christiansen i kommentarsporet.

Han pointerer, at han ikke er herre over, hvordan aktionen forløb. Som han skriver, går det nogle gange godt og andre gange mindre godt.

'Flere af dine følgere mener, det er usympatisk at købe til én pris og sælge til en højere – det kaldes at handle. Jeg har ved flere lejligheder på TV nævnt, at den bedste handel er, når både køber og sælger er glade, og det motto agter jeg fortsat at efterleve,' afslutter Erik Christiansen sin kommentar.

Hos TV 2 Fri er redaktøren meget overrasket over Jim Lyngvilds reaktion og de mange kommentarer på hans Facebook-side.

»Jeg synes, at Kræmmer-Erik får mange huk. Jeg tror bestemt ikke, han bevidst er gået ind og har snydt damen. Og alle de penge, der kommer i plus, går til Kræftens Bekæmpelse, modsat andre kræmmer-programmer,« siger redaktør på 'Fantastiske hammerslag', Thore Vonsek, til B.T.

Kan Jim Lyngvild ikke have ret i, at det havde været god stil at sende en buket blomster til damen?

»Jo, det kan han godt have ret i. Men der er et men. Som jeg ser det, er der ikke en krænket part. Damen har ikke henvendt sig, og jeg tror hellere, hun så, at pengene går til behandling af kræftsyge, end en venlig hilsen, der visner over tid.«