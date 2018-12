Det er nu tre år siden, den amerikanske skuespiller Jim Carrey mistede sin ekskæreste og senere blev sagsøgt af svigerfamilien.

Efter nogle svære år, hvor Jim Carrey forsvandt helt fra rampelyset, er han nu tilbage i sin første tv-rolle i 20 år i form af HBO-serien 'Kidding'. Men alt er ikke som før, lyder det fra stjernen.

»Jeg er tilbage, men ikke på samme måde som før. Jeg er ikke den samme. Jeg føler mig ikke længere som lille Jim, der svæver rundt i stratosfæren. Jeg har benene på jorden igen,« siger han i et interview med Radio Times.

I august fortalte han om den tunge tid, der fik ham væk fra rampelyset.

»Jeg ville slet og ret ikke være i branchen længere. Jeg brød mig ikke om det, der skete, og jeg følte mig mere tiltrukket af en kreativ og kunstnerisk livsstil. Jeg elskede, at ingen fortalte mig, hvad jeg skulle gøre,« sagde han til The Hollywood Reporter.

I 2012 mødte han den 24-årige stylist Cathriona White, som han dannede par med frem til sommeren 2015.

I september 2015 blev hun fundet død i Los Angeles. Det viste sig, at hun var død af en overdosis. Jim Carrey havde det, som om han var blevet ramt af et lynnedslag. Han bar kisten ved begravelsen og var tydeligt præget af tabet.

Senere kom der et juridisk efterspil, da svigerfamilien gav ham skylden for selvmordet og lagde sag an mod ham.

Jim Carrey fik udløb for sine følelser gennem kunsten. Han lavede blandt andet skulpturer.

I dag trives han bedst i sit eget selskab.

»Man kan godt beskrive mit liv som isoleret. Jeg bruger meget tid alene, og jeg kan godt lide det, så det er alletiders. Det virker måske sært for nogen, men jeg hygger mig,« siger han.

I 'Kidding' spiller Jim Carrey Jeff, også kaldet Mr. Pickles, som er et ikon inden for børne-tv og et symbol for godhed og visdom for USA's unge tv-seere. Han rammes af en personlig krise, som eventyr, fabler og tøjdyr ikke kan redde ham fra. Anden sæson af serien ventes at få premiere efter nytår.