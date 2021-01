Med en ny præsident i det ovale kontor i Washington følger en ny periode i USA. For TV 2's korrespondent in the states, Jesper Steinmetz, har det også medført en række overvejelser om fremtiden.

For skal han til at tænke i andre karrierebaner nu, eller skal han blive og rapportere fra den anden side af Atlanten?

Det lufter han sine tanker om i det nyeste udgave af Se og Hør. Overvejelserne er kommet, efter Biden er trådt til. For fire år mere med Trump, tror han ikke, han havde klaret.

»Det der med hele tiden at blive vækket af hans tweets og skulle forklare, hvad han mener. Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Det er bimlende galt, og jeg kunne ikke finde fornuft i det.«

Jesper Steinmetz, journalist og USA-korrespondent på TV 2. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jesper Steinmetz, journalist og USA-korrespondent på TV 2. Foto: Thomas Lekfeldt

Mere tid med Trump blev som bekendt kun ved tankerne.

Og med Joe Biden som præsident forventer Steinmetz, at han bliver i USA et par år endnu.

Men så bliver det formentlig også tid til noget nyt, fortæller Steinmetz til Se og Hør. Måske ned en flytning til Europa med kæresten, Kieron.

»Han er læge og kunne måske godt komme til Europa om et par år. Og så tror jeg, vi kunne flytte et eller andet sted i Europa. Men det er meget åbent.«

Jesper Steinmetz har været USA-korrespondent, mens tre forskellige præsidenter har siddet med magten. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Steinmetz har været USA-korrespondent, mens tre forskellige præsidenter har siddet med magten. Foto: Henning Bagger

Kieron og Jesper Steinmetz mødte hinanden for adskillige år siden og har snart været kærester i et årti. I dag bor de omkring 10 minutter fra hinanden i den amerikanske hovedstad.

Jesper Steinmetz har efterhånden opbygget en solid erfaring, når det kommer til USA og det at være korrespondent.

Siden 2010 har han haft base i Washington og gjort danskerne klogere på tilstandene i USA. Først med Barack Obama som præsident, dernæst Donald Trump – og nu Joe Biden.

Inden da var han nyhedsvært hos TV 2s i bedste sendetid.