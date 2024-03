De seneste 12 år har Jesper Steinmetz stået på den røde løber til Oscar-prisuddelingen – men i år er det slut.

I stedet bliver det kollegaen Abdel Aziz Mahmoud, der skal forsøge at hive Hollywood-stjernerne om på dansk tv inden showstart, mens Jesper Steinmetz bliver hjemme i Danmark som Oscar-vært i TV 2s studie.

»Det har jeg simpelthen ønsket, så det er mit helt eget, frie valg,« forklarer Jesper Steinmetz til B.T.

For det første skiftede han sidste år jobbet som TV 2-korrespondent i amerikanske Washington ud med tilværelsen som Europa-korrespondent i London.

Jesper Steinmetz og Abdel Aziz Mahmoud har byttet roller til årets Oscar-show søndag nat. Fotos: Ritzau Scanpix. Vis mere Jesper Steinmetz og Abdel Aziz Mahmoud har byttet roller til årets Oscar-show søndag nat. Fotos: Ritzau Scanpix.

»Det var lidt på tale, om jeg skulle tage tilbage for at være på den røde løber, men det giver ikke så meget mening, når jeg ikke længere har min faste gang i USA, så ville jeg jo alligevel ikke være helt væk,« siger Jesper Steinmetz.

»Jeg havde bare brug for at prøve noget andet. På alle områder, både i forhold til at være korrespondent og i forhold til Oscars. Jeg er meget filminteresseret, så jeg er meget glad for, at der stadig var et ønske om, at jeg var med – det ville være underligt ikke at være!«

Endelig går drømmen i opfyldelse: »Vi har plaget i årevis!«

Ikke mindst øjnende den tidligere USA-korrespondent også en mulighed for at udleve en drøm, han har »plaget i årevis« om at få opfyldt.

Nemlig at arbejde sammen med sin mangeårige veninde og nu Oscar-medvært Michèle Bellaiche.

Michèle Bellaiche og Jesper Steinmetz bliver i år Oscar-værter hjemme i TV 2-studiet. Foto: Henrik Ohsten / TV 2 Vis mere Michèle Bellaiche og Jesper Steinmetz bliver i år Oscar-værter hjemme i TV 2-studiet. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

»Michèle og jeg er jo rigtig gode venner, så vi har plaget i årevis for at få lov til at være værter sammen,« forklarer Jesper Steinmetz.

»Vi har taget så mange tilløb for at få lov til at arbejde sammen, så min største frygt er, at der sker noget inden søndag! Men vi er meget fortrøstningsfulde, vi tror på det,« lyder det med et grin fra Jesper Steinmetz, der senest i 2020 fik aflyst 'Hjertegalla'-værtstjansen med veninden på grund af corona.

I september faldt det hele så på plads, så Abdel Aziz Mahmoud bliver sendt til den røde løber i USA, mens Jesper Steinmetz og hans mangeårige veninde styrer løjerne hjemme i Danmark søndag nat.

»Vores største problem bliver at passe på med ikke at komme til at grine for meget, fordi vi har det så godt i hinandens selskab. Det er meget tydeligt, når det er to venner, der er på arbejde sammen. Og så har jeg ligesom ikke været i den her genre før, så jeg lærer rigtig meget af Michèle Bellaiche,« lyder det fra Jesper Steinmetz.

Vil du savne Jesper Steinmetz på den røde løber til Oscar-showet?

Ingen nervøsitet: Abdel Aziz Mahmoud er »totalt begejstret«

Ifølge Jesper Steinmetz, så skulle Abdel Aziz Mahmoud også være »totalt begejstret« for at bytte sin værtsrolle hjemme i studiet ud med den røde løber i Hollywood.

»Jeg har allerede prøvet det 12 gange før, mens Abdel aldrig har prøvet det før, så han er lige så vild efter at have sin første gang på den røde løber, som jeg er for nu at få lov til at være Oscar-vært,« forsikrer Jesper Steinmetz.

Abdel Aziz Mahmoud og Jesper Steinmetz har da også udvekslet gode råd og erfaringer forud for »jobbyttet«, forklarer Europa-korrespondenten.

Så der skal altså mere end et nyt job i en ny genre til at ryste ham.

»Jeg er blevet for gammel til at være rigtig nervøs. Jeg føler mig også relativt rutineret som vært, selvom jeg nok lige skal have banket lidt rust af de første par minutter,« lyder det med et grin fra Jesper Steinmetz.

Dog er han heller ikke afvisende overfor »en dag at vende tilbage på den røde løber«, forsikrer han.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Abdel Aziz Mahmoud.