»Det er u-hyyyggeligt.«

Sådan lød det i 1994, når den ikoniske opvaskeduo fra deres plads i Rigets køkken kommenterede uhyrlighederne på det københavnske hospital.

Dengang blev opvaskerne spillet af Vita Jensen og Morten Rotne Leffers, der havde det tilfælles, at de begge havde Downs syndrom.

Men når Lars von Triers kultserie får sin tredje sæson senere i år med titlen 'Riget Exodus', er der sket en effektivisering i Rigshospitalets køkken, lyder det i en pressemeddelelse.

Jesper Sørensen med instruktør Lars von Trier. Foto: Christian Geisnæs Vis mere Jesper Sørensen med instruktør Lars von Trier. Foto: Christian Geisnæs

Den ene opvasker er således skiftet ud med en robot, der går under navnet BOB 2.0. Den anden opvasker, Lillemand, må dog fortsat klare arbejdet med håndkraft.

Han er nemlig ikke automatiseret, men spilles af TV 2-stjernen Jesper Sørensen.

24-årige Jesper Sørensen er i forvejen kendt fra tv, da han siden 2008 har medvirket i en række dokumentarprogrammer om gensygdommen progeria, som han blev diagnosticeret med som fireårig.

Foruden den debuterende nordjyde vil blandt andre Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nikolaj Lie Kaas, Lars Mikkelsen, Nicolas Bro, Søren Pilmark og Peter Mygind være på rollelisten.

Opvaskerne blev i de første to sæsoner spillet af Vita Jensen og Morten Rotne Leffers. Her ses sidstnævnt, der døde i 1998 – året efter, anden sæson blev vist. Foto: BJARNE B. HERMANSEN/DR Vis mere Opvaskerne blev i de første to sæsoner spillet af Vita Jensen og Morten Rotne Leffers. Her ses sidstnævnt, der døde i 1998 – året efter, anden sæson blev vist. Foto: BJARNE B. HERMANSEN/DR

Det er igen Lars von Trier, der sammen med Niels Vørsel har skrevet manuskriptet til serien, som denne gang følger søvngængeren Karen, når hun søger svar på seriens uafklarede spørgsmål.

'Riget Exodus' har forventet premiere på Viaplay i løbet af 2022 og lanceres som en Viaplay Original, hvorefter den får tv-premiere på DR.