Makkerparret Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag har mange succeser bag sig.

De skabte blandt andet den meget populære serie '29', inspireret af deres eget liv som ung voksen og de udfordringer, man møder, når man er omkring de 30 år.

Nu er der dog nye spændende udfordringer for de to.

Det kunne de afsløre, da de tirsdag aften var mødt op til premiere på filmen 'Undtagelsen' i Moviehouse i Hellerup.

Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag (her i et arkivfoto) jokede tirsdag aften med, at det har taget lang tid at mane historien om et muligt forhold mellem de to til jorden. Seere af deres serie '29' vil også vide, at fiktionens Jesper og Julie er en anden sag.

»Vi er i gang med at udvikle på en spillefilm,« fortalte Jule Rudbæk til de fremmødte journalister.

Spillefilmen kommer ikke til at handle om 'Julie og Jesper' som i '29'-serien, men bliver om noget helt nyt. Og der er allerede folk, som har fået øjnene op for, at en film fra de to serieskabere kan blive en succes.

»Vi får manuskriptstøtte til en spillefilm,« lød det opfølgende fra Jesper Zuschlag.

De kunne desuden oplyse, at de har arbejdet intenst under coronakrisen.

Man må ikke sige, hvor heldig man har været, og hvor perfekt timingen har været

»Den (krisen, red.) er gået med at skrive manuskript (til næste sæson af serien '29', red.). På den måde var vi ret heldige, da vi alligevel skulle have isoleret os fuldstændig,« lød det fra Rudbæk, som fortalte, at nedlukningen af Danmark gjorde, at parret kunne være endnu mere effektive. Noget, hendes makker kunne bekræfte.

»Vi blev faktisk en måned tidligere færdige i forhold til, hvad vi havde regnet med, og det er sådan lidt... Man må ikke sige, hvor heldig man har været, og hvor perfekt timingen har været, men det var virkelig perfekt,« lød det fra hendes samarbejdspartner.

De to fortæller, at indspilningen af den næste sæson i serien, der startede som '29', men i næste kapitel hedder '33', starter om tre uger.

Der venter kun en uges sommerferie for det produktive makkerpar, og den skal bruges i sommerhus – dog hver for sig.

Ud over at Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag er i gang med en film, fortæller de også, at '29' så småt er på vej til udlandet.

Indtil videre er serien solgt til Norge, men der er også snak om 'remakes' i forskellige lande, hvor der skal findes lokale udgaver af 'Julie' og 'Jesper'.