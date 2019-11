En stiv penis på landsdækkende fjernsyn er nok ikke en ting, som de fleste mænd har øverst på deres ønskeliste.

Alligevel var det en oplevelse, som 24-årige Jesper Hansen fik, da han var en af de fem singler i mandagens afsnit af 'Date mig nøgen' på TV2 Zulu.

Ida Lykkegaard Wiesneck havde magten, for hun skulle vælge mellem de fem singler, og da hun havde skåret feltet ned til to, skulle hun selv være nøgen, og det var her, at Jesper Hansen fik rejsning.

»Jeg prøvede konstant at tænke på noget andet, og mit hoved kørte rundt og rundt, men jeg kunne godt mærke, at der skete noget dernede, men det kan ske for alle, så det tager jeg ikke så tungt,« siger han grinende til B.T.

Da Jesper Hansen var blevet valgt til at tage på date med Ida Lykkegaard Wiesneck, fik han derfor også hurtigt lidt travlt med noget andet.

»Da vi var færdige, skulle jeg hurtigt ud, så jeg kunne få noget tøj på. Herefter sagde de, at vi skulle skyde scenen igen, og der måtte jeg altså lige bede om to minutter,« forklarer han.

Ida Lykkegaard Wiesneck opfangede godt den stive penis i programmet, og hun synes, at hele situationen var lidt komisk.

»Jeg opdagede den med det samme og fik øjenkontakt med Ibi (Makienok, red.), og vi tænke lidt: 'Hvad skete der lige der?', men så var der heller ikke mere i det,« siger hun til B.T.

Jesper Hansen, der blev valgt af Ida Lykkegaard Wiesneck, var placeret i den grønne boks under programmet.

Til trods for den lidt uheldige episode synes Jesper Hansen, at det var en fed oplevelse at deltage i 'Date mig nøgen'.

»Det var nervepirrende, men det ikke er noget, man prøver hver dag. Det var fedt. Og når man bliver valgt, så hjælper det selvfølgelig også på det hele,« slutter han over for B.T.

Jesper Hansen, der er flyttet fra Aalborg til Hvidovre, kunne godt finde på at deltage i et andet tv-program, men det skal være et, hvor han trækker i trådene. Det kunne eksempelvis være 'Paradise Hotel' eller 'Ex on the Beach'.

Mandagens afsnit af 'Date mig nøgen' kan ses på TV2 Play lige nu