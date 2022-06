Lyt til artiklen

Sidste år gjorde Jesper Buch sin hidtil største investering i DR-programmet 'Løvens hule'.

Her sendte han to millioner kroner efter Camilla Balle og fik 23 procent af hendes bæredygtige tøjbrand Basic Apparel.

Og det har vist sig at være en god investering.

I det netop offentliggjorte årsregnskab for virksomhedens første år med den nye løve i folden har man nemlig formået at fordoble de grønne tal på bundlinjen.

Jesper og Camilla har god kemi, og det er vigtigt for samarbejdet.

I 2021 kunne Basic Apparel nemlig prale af et overskud på mere end 7,1 millioner kroner.

Jesper Buch har overfor B.T. ikke ønsket at kommentere på succesen fra hans dyre tv-investering.

Men han har tidligere sat ord på den rekordfart, hans daværende nyinvestering vækstede i.

»Det er super motiverende at være i en forretning, hvor man kan tage en beslutning om at fordoble organisationen i løbet af 12 måneder. Og det er så endnu mere sexet, når det er selvfinansieret,« lød det sidste år fra løven til B.T.

Og som sagt så gjort, for fordoblingen er sket præcis som planlagt.

Blandt andet var det planen at bruge Jesper Buchs millionindskud til at ansætte flere medarbejdere og investere i markedsføring både herhjemme og i udlandet.

Og den del er ligeledes gået efter bogen.

Det nye årsregnskab viser nemlig, at virksomheden er gået fra at beskæftige seks medarbejder til tolv – herunder en salgschef – i 2021.

Iværksætter og investor fra tv-programmet Løvens Hule Jesper Buch fotograferet i Bagsværd mandag den 11. januar 2016.

Men det koster selvfølgelig også at udvide medarbejderstaben, så personaleomkostningerne for sidste år blev også mere end fordoblet.

Knap fem millioner røg der til den post.

Ikke mindst blev 2021 også året, hvor Basic Apparel fik åbnet deres første fysiske butik, da de i december slog dørene op til deres flagskib i København.

Noget, Camilla Balle – der er stifter af tøjvirksomheden – tilskriver den flotte vækst.

»Vi er utrolig glade for, at vi står med så flot et resultat i dag. Det er vildt, at vi er lykkes med at fordoble på bundlinjen, men jeg er allermest stolt af den vækst, vi ser på toppen, hvor vi har tredoblet vores omsætning,« lyder det fra stifteren i en officiel udtalelse i forbindelse med årsregnskabet.

Egenkapitalen voksede da også med en sjat, således at der på kistebunden nu ligger 4,1 millioner kroner – inklusiv de 700.000 kroner, der er udbetalt i årets udbytte.