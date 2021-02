I torsdagens omgang af 'Løvens hule' fik ugens sidste iværksætter i manegen, Louise Mygind Andersen, pludselig løverne til spærre øjnene op.

Den 28-årige nordjyde var i DRs populære iværksætterprogram for at præsentere sit smykkebrand Frederik IX Studios, der er inspireret af dronning Margrethes far, der som bekendt var en tatoveret og smykkeklædt sømandskonge. Og det var noget, der især faldt i Jesper Buch og Christian Arnstedts smag.

Jesper Buch er royalist og fortalte blandt andet, at han har flere billeder hængende af Frederik IX i sit mondæne hjem på Frederiksberg, der igennem tiden har haft besøg af fine folk – heriblandt netop Frederik IX.

Christian Arnstedt kunne byde ind med, at han tidligere har fået gjort urfirmaet Nordgreen til en stor succes, og derfor kunne han se gode muligheder for smykkefirmaet. Og da Mia Wagner også ville være med, havde Louise Mygind Andersen altså hele tre gode tilbud på hånden.

Hvem ville du have valgt at lave en handel med, hvis du var Louise Mygind Andersen?

»Det var lidt en ud af kroppen-følelse, at der var tre, der gerne ville være med. Jacob Risgaard og Jan Lehrmann sagde jo heller ikke noget dårligt. De mente bare, jeg allerede havde fået nogle gode bud, så det var et drømmescenarie,« fortæller Louise Mygind Andersen til B.T.

Hun håbede at kunne lave både en aftale med både Jesper Buch og Christian Arnstedt, men Jesper Buch var ikke interesseret i at dele, og så endte hun med at vælge Christian Arnstedt. Louise Mygind Andersen forklarer hvorfor:

»Det var jo de to personer, jeg allerhelst ville have med. Jeg kunne godt mærke på Jesper Buch, at han ville have, at jeg skulle vælge ham, og det var også svært, og det går stærkt, når man skal tage en beslutning.«

Hun fortsætter:

Louise Mygind Andersen fra Frederik IX Studios. Foto: Pressefoto Vis mere Louise Mygind Andersen fra Frederik IX Studios. Foto: Pressefoto

»Det var jo et kæmpe skulderklap, og jeg sagde også tusind tak til Jesper Buch, men hans tilbud var måske også meget henvendt på mig. Jeg vil gerne få mit brand ud i verden, og der kunne jeg fornemme, at Christian Arnstedt ikke syntes, at mine ambitioner var for store. Tværtimod mente han, at vi kunne skrue ambitionerne endnu højere op, og han havde prøvet det før med Nordgreen. Ure ligger jo ret tæt op ad kategorien smykker, og de er store i Asien, som er min kæmpe drøm med Frederik IX.«

Louise Mygind Andersen gik ind til løverne med en værdisætning af sit firma på syv millioner kroner. Hun endte med at sige ja til Christian Arnsteds bud, der endte på en værdsættelse til fire millioner kroner. Det har hun det helt fint med i dag.

»Jeg syntes allerede inden, at det var svært at værdisætte så ungt et brand. Jeg var der heller ikke så meget for pengene, men for at få en sparringspartner. Lige nu er vi selvfølgelig som så mange andre påvirket af coronasituationen, men jeg tror, det bliver mega godt, og jeg glæder mig til at verden åbner op, så vi kan realisere en masse af de planer, vi allerede har lagt.«

I programmet bliver Louise Mygind Andersen spurgt af løverne, om hun egentlig har lov til at bruge navnet 'Frederik IX' for Kongehuset. Hun forsikrer over for B.T., at det ikke er noget problem.

»Jeg har undersøgt, alt hvad jeg kunne om det – jeg har også fået spørgsmålet en million gange – men heldigvis må man godt lade sig inspirere af ham. Så jeg træder ikke nogen over tæerne, de er bare stolte af, at man er inspireret af ham.«