Som investor har Jesper Buch altid haft et fast princip.

Han investerer ikke sine penge i sex eller spil.

»Sexindustrien er tabubelagt, og jeg kan ikke se nogen grund til at risikere at komme ind i ballade omkring tabuer. Det er mit liv for kort til – jeg har sgu nok investeringer,« siger den garvede 'løve' til B.T.

»Og hvad angår gaming, så kan jeg ikke lide at tjene penge på dårlig energi og andres ulykke. De taber, og jeg vinder, og det kan jeg simpelthen ikke lide.«

Jesper Buch har – som den eneste af 'løverne' – været en del af 'Løvens hule' siden første sæson. Foto: Mathias Svold

I torsdagens sæsonpremiere på 'Løvens hule' gjorde den 46-årige iværksætter dog en undtagelse.

Sammen med Mia Wagner og Christian Arnstedt valgte han at smide i alt 525.000 kroner for samlet 35 procent af sexlegetøjsvirksomhed Klub Venus, som den unge iværksætter Melissa Hartelius står bag.

»Der var noget magisk over Melissa, som fik mig til at se bort fra mit princip,« siger Jesper Buch.

25-årige Melissa Hartelius var rystende nervøs, da hun gik ind foran de fem 'løver' for at fortæller om Klub Venus, som ikke 'bare' er en sexshop, men ifølge den unge iværksætter er et ønske om at hjælpe unge kvinder til at få en bedre forståelse af deres lyst og krop og højne kropsbevidsthed og seksuelt selvværd.

Noget hun selv har kæmpet med, siden hun som 16-årig udviklede en slem spiseforstyrrelse.

Og den fortælling faldt Jesper Buch for med det samme.

»Da jeg sad i stolen, og det blev udlagt på den måde, var det lige pludselig ikke pinligt og tabubelagt at tale om sex og sexlegetøj, og det synes jeg faktisk er ret specielt,« siger han.

»For mig var det en investering med hjertet. Jeg syntes, hun var sej, og jeg ville gerne hjælpe hende på vej.«

Melissa Hartelius imponerede løverne med sin sexlegetøjsvirksomhed, Klub Venus. Foto: Per Arnesen

For Jesper Buch var det dog vigtigt, at han som mand ikke blev den primære investor. Derfor købte han og Christian Arnstedt hver 10 procent af virksomheden, mens Mia Wagner snuppede 15 procent.

»Det passer ikke til mig at styre et produkt, der primært er henvendt til kvinder. Det har de sgu mere styr på end mig, men jeg vil gerne hjælpe med den online markedsføring og sende hende i den rigtige retning,« siger Jesper Buch, der foreløbig har ladet Mia Wagner og Christian Arnstedt få Klub Venus ud over stepperne.

Når firmaet forhåbentligt har fået luft under vingerne efter torsdagens optræden i 'Løvens hule', vil han blandt andet bistå med at kigge på tallene og sikre sig, at firmaet udnytter sit fulde potentiale, skaffe de rigtige kontakter og hjælpe med at få flere penge ind i selskabet.

Derfor håber han også, at han slipper for et øgenavn lignende det, som Mia Wagner fik, da hun i en tidligere sæson af 'Løvens hule' investerede i virksomheden L’Amourbox, der på abonnementsbasis leverer overraskelsespakker med sexlegetøj.

I torsdagens afsnit afslørede hun nemlig, at hun efterfølgende spøgefuldt gik under navnet 'Dildo-Mia' på kontoret.

»Jeg er ikke lead, så jeg kan bare sidde i baggrunden. Så jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der vil kalde mig for 'Dildo-Jesper' – det ville jeg fandeme blive ked af i hvert fald,« griner Jesper Buch.