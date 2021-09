»Det har været det hårdeste år nogensinde.«

Sådan lyder det fra folkene bag firmaet Myselfie, der, siden de var med i DRs populære tv-program 'Løvens hule', efterfølgende måtte kæmpe en hård kamp for overlevelse.

De to Vejle-iværksættere Thomas Bennedsen og Peter Lynggaard lykkedes i 2018 med at få alle fem 'Løver' til at investere samlet set én million kroner i deres firma, der tjener penge på at udleje 'selfie'-stationer til fester og diverse arrangementer.

Ambitionerne var høje, og tv-eksponeringen gave dem et kæmpe boost, fortæller Thomas Bennedsen til B.T.:

Myselfie-holdet med deres investorer, da de var med i 'Løvens hule' i 2018. Mia Wagner har siden trukket sig. Foto: Pressefoto

»Vores medvirken blev sendt i tv i marts 2019, og det første år efter tredoblede vi vores omsætning. Det var meningen, at vi i 2020 skulle bevise, at vi også kunne uden 'Løvens hule', og det begyndte også godt, men da vi nåede ind i marts, gik alt bare i stå. For fuld smadder!«

Coronakrisen havde ramt Danmark, og da Mette Frederiksen i foråret 2020 lukkede Danmark ned, var det selvsagt en dårlig forretning at leje udstyr til festlige lejligheder.

»Jeg har 30 investeringer midt i en coronapandemi. Myselfie er absolut ramt hårdest,« lyder det fra invester Jesper Buch i ugens udgave af DR-programmet 'Løvens hule – velkommen til virkeligheden'.

Her fortæller Jesper Buch videre, at planen var, at Myselfie skulle omsætte for omkring 17-18 millioner kroner, men pludselig faldt omsætningen med 97 procent, og han frygtede undervejs, at de ville gå konkurs.

Jesper Buch og Jan Lehrmann holder møde med Myselfie-drengene i 'Løvens hule – velkommen til virkeligheden'. Foto: DR

I programmet fortæller Myselfie-drengene selv, at de på et tidspunkt slet ikke tjener penge, men i stedet bruger en kvart million kroner om måneden blot på at holde forretningen kørende.

Thomas Bennedsen, der personligt havde sat sig ekstra hårdt, da han lige inden coronakrisen havde investeret i et nyt hus, fortæller til B.T., at lavpunktet indtraf ved anden nedlukning sidste vinter:

»Vi tænkte sidste forår, at det jo nok ville være ovre til august, og vi kom også godt op at køre igen, men så kom der jo de her nye virus-varianter og pis og lort, og vores investorer sagde, at hvis vi holdt af vores ansatte, blev vi nødt til at fyre dem for at kunne genansætte dem senere.«

Han fortsætter:

Myselfie-drengene i 'Løvens hule' – velkommen til virkeligheden'.

»Vi blev simpelthen nødt til at fyre for ikke at knække nakken, og vi blev også nødt til at låne flere penge.«

Myselfie kom i 2020 ud med et underskud på lidt over en million kroner, og de fik brug for ekstra hjælp hos investorer, deres bank og Vækstfonden.

»Det var rigtig stramt. Peter blev også far for anden gang midt i det hele, så vi har været på kanten med det hele,« fortæller Thomas Bennedsen.

Han fortæller med overskud i stemmen, for da Danmark i foråret åbnede op igen, begyndte kunderne nemlig også at finde tilbage i butikken.

Peter Lynggaard Petersen og Thomas Bennedsen fra Myselfie. Foto: Pressefoto

»I maj begyndte folk at holde fester helt uden grund, og det fortsatte bare hen over sommeren. August har været vores travleste måned nogensinde, så det har været mega opløftende,« fortæller Thomas Bennedsen.

Faktisk går det nu så godt, at de regner med at kunne omsætte for mellem otte og ti millioner kroner i år, hvilket er på samme niveau som 2019, der er deres hidtidige rekordår.

»Vi håber så, at næste år bliver det helt store år. Der kan problemet blive, at vi måske slet ikke kan følge med.«

De havde inden krisen ansat ti medarbejdere, hvoraf halvdelen, som blev fyret, nu er ved at blive genansat. Derudover forsøger de at se konstruktivt på nedturen.

»Vi er gået halvandet år tilbage i forhold til, hvad vi drømte om, men har til gengæld fået, hvad der føles som fem års erfaring. Det har været benhårdt, men vi er mega ydmyge og glade for nu at stå på den anden side.«

Jesper Buch, Christian Stadil, Jan Lehrmann og Peter Warnøe, der investerede i Myselfie i 'Løvens hule' i 2018, er stadig med ombord, mens Mia Wagner er sprunget fra i forbindelse med sin løsrivelse fra familiefirmaet Freeway.

»Det har ikke påvirket os så meget – andet end at vi da har været trætte af at miste hende. Hun er skidesød, og vi har også stadig en rigtig fin dialog med Mia.«