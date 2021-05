Har du opfundet noget genialt, eller ved du bare, hvordan man tjener penge på noget genialt, som andre har opfundet, så er der gode nyheder – 'Løvens hule' vender nemlig tilbage.

Det bekræfter Jesper Buch på Facebook.

'Nu er det endelig officielt, at der kommer en ny sæson af 'Løvens Hule',' skriver han.

'Så hvis du mangler sparring eller en investering, og du vil prøve kræfter med at pitche din virksomhed for løverne, så udfyld ansøgningsskemaet.'

Den 45-årige iværksætter og investor har været en del af programmet siden starten i 2015. Hans 'med-løver' fra dengang, Ilse Jakobsen, Christian Stadil, Tommy Ahlers og Birgit Aaby, har siden fundet andet at bruge deres tid på, og efter flere skift i løbet af de foreløbige fire sæsoner var stolene i seneste sæson besat af Mia Wagner, Jan Dal Lehrmann, Christian Arnstedt og Jacob Risgaard.

B.T. har været i kontakt med United, der producerer 'Løvens Hule'. Her ønsker man ikke at oplyse, hvilke løver der er med ombord i den kommende sæson, men noget tyder altså på, at Jesper Buch tager endnu en omgang i hulen.

Da han gæstede B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen' sidste år, var han ellers ikke helt sikker på, om han orkede mere efter at have siddet 500 timer 'i den åndssvage stol', som han sagde – omend de mange timer havde været 'superfede'.

»Men 500 timer – det kan godt være, det er ved at være tid til, at jeg skal lave noget andet... Men lad os nu se,« sagde han kryptisk.