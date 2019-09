Vi kender alle til irritationen over at blive ringet op af en telesælger, og for 18-årige Jesper Baltzarsen var den første reaktion da også 'åh nej', da han 2. september ved 11-tiden blev ringet op af Telia.

Men som han siger: 'Jeg kedede mig, så jeg besluttede mig for at snakke lidt med hende'.

Irritationen blev hurtigt vendt til en rigtig god stemning, og de fik også flirtet ret meget, siger Jesper i denne uges afsnit af podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

Faktisk var stemningen så god, at de aftalte, at telefonsælgeren skulle sende ham sin Instagram-profil efter samtalen, så han kunne kontakte hende og måske aftale en date. Men Jesper hørte aldrig fra hende.

Derfor kontaktede han 'Helt væk med Hemmingsen', som specialisere sig i at finde ting for lytterne, og her lykkedes det at finde frem til sælgeren, selv om Jesper havde glemt, hvad hun hed.

Som du kan høre i videoen herover blev parterne ført sammen i programmet, hvor de var med på hver sin telefon, og her mente Jesper, at Sara, som sælgeren hedder, skylder kvajebajer for ikke at kontakte ham.

Desværre for ham var hun ikke helt enig, for hun kontaktede ham aldrig efter udsendelsen, fortæller han til B.T.

»Jeg ved ikke helt hvorfor, hun ikke har skrevet til mig. Måske er det for meget for nogen med al den opmærksomhed,« siger teenageren.

Ugens gæst i podcasten 'Helt væk med Hemmingsen' er komiker og filminstruktør Anders Morgenthaler, som lige nu er bioaktuel med filmen 'Mugge og havefesten'. Vis mere Ugens gæst i podcasten 'Helt væk med Hemmingsen' er komiker og filminstruktør Anders Morgenthaler, som lige nu er bioaktuel med filmen 'Mugge og havefesten'.

B.T. har konfronteret Sara med hendes manglende interesse i Jesper, og hun har en nedslående meddelelse til ungersvenden - og giver ham så alligevel lidt håb.

»Altså han er jo kun 18, og jeg er 21. Så det med alderen er lidt en ting. Og udover det, så skriver jeg lidt med en i forvejen,« siger Sara, som ikke vil have sit efternavn frem.

»Men man ved selvfølgelig aldrig, hvad der kan ske,« siger Sara, som dermed holder en dør lidt på klem.

Kan du hjælpe med ugens efterlysning, eller mangler du selv noget, så skriv til ’Helt væk med Hemmingsen’s Instagram-profil.