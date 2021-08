En heftigt skænderi er brudt ud i den danske underholdningsbranche.

På den ene siden står den Me Too-anklagede Jes Dorph-Petersen, og på den anden side står radiovært og kommunikationsekspert Anna Thygesen.

Thygesen mener, at Dorph-Petersen iskoldt forsøger at undgå endnu en medieskandale via kynisk spin i sidste time. Dorph-Petersen afviser pure.

Forleden gik bølgerne højt, da Thygesen i sin podcast 'Ugens krise' afslørede, at Jes Dorph-Petersen har inviteret en af de største stemmer i den danske Me Too-debat med i sin nye podcast, DORPH, der udkommer i september. Det er faldet Anna Thygesen for brystet, og hun anklager Dorph-Petersen for at udøve spin, inden den længeventede dokumentar om Me Too i tv-branchen kommer i begyndelsen af oktober.

Jes Dorph-Petersen fotograferet på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jes Dorph-Petersen fotograferet på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged

Torsdag den 26. august udkommer den næste udgave af Anna Thygesen og Lasse Peter Laursens podcast, 'Ugens krise', og Jes Dorph-Petersen er med via telefon.

B.T. har haft mulighed for at lytte udsendelsen igennem, og bølgerne går højt.

»Jeg synes jo, at Anna har lidt svært ved at kommunikere med mig og hellere vil kommunikere uden om. Så derfor forstår jeg, at der ikke rigtig er noget hul igennem der,« siger Jes Dorph-Petersen og fortsætter:

»Jeg mener bare, at det Anna siger er misvisende. Når Anna skriver, at jeg skal lave en podcast, der handler om Me Too, så er det simpelthen ikke rigtigt. Det er forkert,« siger han.

Men fakta er bare, at Jes Dorph-Petersen har rettet henvendelse til en af de største stemmer i den danske Me Too-debat. Det skrev B.T. forleden om.

Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver. Foto: Bax Lindhardt

»Du siger også i B.T., at det er noget sludder og vrøvl, at den her podcast skal handle om Me Too. Det passer jo ikke. Vi har jo den mail, hvor du skriver og spørger, om vedkommende vil være med. Det er da totalt spin at prøve. Det er da framing ad h til,« siger Anna Thygesen.

Jes Dorph-Petersen afviser:

»Nej nej, Anna, lad os lige prøve at få de her fakta på bordet. Hør nu lige efter for søren,« siger han.

Dorph-Petersen forklarer, at Me Too kun skulle være omdrejningspunktet for én podcastudsendelse, og det ikke er meningen, at det er et gennemgående tema.

Thygesen spørger også, om Jes Dorph-Petersen har en krisehåndtering.

»Nej det har jeg fra hjertet ikke. Den her forbindelse sender mig ind i et eller anden spin-strategisk krigsrum, hvor jeg skulle sidde inden den her dokumentar hele efteråret. Men prøv lige at vend den om. Nu har jeg været uden arbejde i otte måneder, og jeg skal igang igen. Og at der så kommer noget før eller efter den dokumentar, det kan I jo altid udlægge som om, at det har forbindelse til den. Men det har det bare ikke,« siger Dorph-Petersen.

Thygesen hævder også, at Jes Dorph-Petersen allerede tog kontakt til en af de kvinder, der har anklaget ham for krænkelser for syv måneder siden.

Anna Thygesen er også en del af panelet i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om.' Foto: Asger Ladefoged Vis mere Anna Thygesen er også en del af panelet i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om.' Foto: Asger Ladefoged

»Jamen altså, jeg har da måske også skrevet til Kronprinsen. Jeg synes, at det er ubehageligt, at I bringer en privat korrespondance, der er flere måneder gammel, ind i det her. Men den korrespondance har intet med den podcast at gøre,« siger Jes Dorph og fortsætter:

»Nej, nej, nej, nu skal vi lige holde den på et voksent niveau. Jeg siger, at det er forkert, at jeg har skrevet til andre om en podcast i Me Too sammenhæng. Hvem jeg har skrevet til privat for otte måneder siden har da ikke noget med det at gøre,« siger han.

Anna Thygesen er uenig:

»Det gør det da. Når vi ved, at du har skrevet til en af de krænkede,« siger hun.

Det får Dorph-Petersen til at se rødt.

»Jeg vil ikke inddrages i en snak om, hvem jeg har skrevet privat til i andre sammenhæng. Det er for tåbeligt at kommentere,« siger han.

Thygesen og Lasse Peter Laursen bringer også frem, at det er lykkedes Jes Dorph-Petersen at komme på forsiderne af flere ugeblade i sidste uge. Men Jes Dorph-Petersen afviser, at det er strategi for at høste sympati i befolkningen inden tv-dokumentaren om sex-krænkelser i tv-branchen kommer.

Jes Dorph Petersen har været en del af TV2's absolut mest profilerede tv-værter. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Jes Dorph Petersen har været en del af TV2's absolut mest profilerede tv-værter. Foto: Jørgen Jessen

»Alt hvad jeg gør i mit liv er jo ikke strategi og krigsrum. Når jeg går op og køber ind om lidt, så er det jo ikke en strategi,« siger Jes Dorph.

»Hold nu op. Det har jo ikke noget med det at gøre. Hvad er det for noget pjat,« lyder det fra Thygesen.

Til sidst indrømmer Jes Dorph-Petersen dog, han rent faktisk har lavet en strategi.

»Ja, naturligvis, kære kommunikationseksperter, har jeg lagt en strategi, da hele den her forfærdelige sag mod mig startede sidste vinter. Selvfølgelig har jeg det. Men dermed er alt, hvad jeg foretager mig, ikke en del af den strategi,« siger han.

Du kan lytte til sidste uges udgave af 'Ugens krise' her. Den nyeste udgave med Jes Dorph-Petersen er klar torsdag den 26. august kl. 07.00.