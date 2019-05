Alt så ud til at være fryd og gammen mellem Jeppe og Sara, da 'Ex on the Beach' sluttede

Men netop som sidste afsnit af ‘Ex on the Beach’ ruller over skærmen, er der premiere på et nyt program, som følger ‘Ex on the Beach’-deltagernes liv efter programmet, og i første afsnit kan man blandt andet se øjeblikket, hvor Sara og Jeppe bliver kærester.

Det viser sig dog, at alt ikke har været fryd og gammen mellem de to turtelduer.

I afsnittet hører man nemlig historien om, at Jeppe har trådt ved siden af og været sammen med Michelle – en episode han selv karakteriserer som sit livs største fejl, og Sara lægger ikke skjul på, at hun har det meget svært med, at det er sket, men hun vælger at tilgive Jeppe og siger ja til at være hans kæreste.

Michelle: Jeppe har ikke fortalt alt

Men ifølge Michelle så har Jeppe dog ikke fortalt hele sandheden om, hvad der skete mellem dem.

Et par uger efter de sidste deltager kom hjem fra Mauritius i februar, var de alle i byen, og her var der ifølge Michelle en del drama, og Jeppe og Sara skulle angiveligt være gået fra hinanden.

»Jeppe sagde, det var slut, og de skulle aldrig være sammen igen, og Sara havde sagt, hun skulle hjem på hotellet og have en trekant med Claes og Cille. Jeppe og jeg var rigtig gode venner dengang, så han ender med at tage hjem til vores hotelværelse sammen med Mark, Katarina og mig, hvor det ene så tog det andet, og det endte ud i, at Mark hev Katharina ned i sengen, og Jeppe hev mig ned i sengen, og så kan man så gætte sig til resten,« fortæller Michelle og fortsætter:

»Altså, jeg var ikke sammen med Mark, men de var sammen (Katarina og Mark, red.), og Jeppe og jeg var så sammen lige ved siden af hinanden, men det ved Sara så ikke. Hun ved kun, at det bare var Jeppe og jeg, der skulle have været sammen, men jeg har også sagt til Jeppe, at hvis vi ikke alle sammen havde været der, så var det aldrig sket, for jeg lod mig rive med af stemningen, fordi jeg var træt af, at jeg hele tiden havde holdt mig tilbage og været den der kedelige en.«

Ifølge Michelle så har hverken Jeppe eller Katharina, som er Saras rigtig tætte veninde ikke fortalt Sara hele sandheden, og Michelle mener, at hun efterfølgende er blevet gjort til syndebuk for det der skete, og at Jeppe og Saras forhold er bygget på en løgn.

Jeppe: Jeg har fortalt Sara alt

Jeppe giver dog ikke meget for Michelles forklaring, for han fastslår, at han har fortalt Sara alt, hvad der skete den nat, og ifølge ham ved alle de andre også, at Mark og Katarina også var på værelset og hyggede sig, så han kan ikke se, hvad det er for en løgn, Michelle taler om.

»Altså jeg vil godt lige sige, at det er meget lang tid siden. Det skete i starten af februar, vi var lige kommet hjem fra ex og var så i byen i København. Og så drak jeg mig fucking fuld og dummede mig. Jeg har fortalt Sara alt. Det gjorde jeg lige bagefter og var helt grædefærdig. Hun tog mig ikke tilbage, men det stoppede mig ikke. Efter noget tid gav hun mig en chance igen. Og så har vi haft det fantastisk siden, jeg elsker hende så højt. Og så blev vi kærester,« fortæller Jeppe.

Ifølge ham havde Sara og ham et lille skænderi den aften, men det var i fuldskab, og de gik ikke fra hinanden. Episoden fik ham til at indse, at der var ingen andre end Sara, han ville have, og så måtte han ellers i gang med at kæmpe for hende. Det lykkedes ham først den 14. marts at få hende som kæreste, men han er ikke i tvivl om, at det var kampen værd.

»Hun elsker mig, for den jeg er. Og hun er den klogeste kvinde, jeg nogensinde har mødt, hun gør mig lykkelig,« fastslår Jeppe, som ikke længere snakker med Michelle til gengæld.

Efter sommerferien har Jeppe planer om at flytte til Horsens, hvor han skal læse til handelsøkonom, så han kan være tættere på Sara i Esbjerg. De har dog også talt om, at hun måske skulle rykke længere østpå, så hvem ved, om de slår pjalterne sammen i Horsens.

Man kan følge Sara og Jeppes første tid som kærester i den nye Dplay-serie ‘Efter ex’, hvor det første af i alt seks afsnit er tilgængeligt netop nu. Der bliver sendt et nyt afsnit hver tirsdag på Discoverys online-kanal.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk