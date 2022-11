Lyt til artiklen

Til fredagens semifinale lagde dommer Jens Werner ikke skjul på, at han har en favorit i 'Vild med dans'.

Nemlig skuespiller Caspar Philipson, som han kaldte for den bedste nydanser i programmets historie.

»Sidste år var det Jimilian, som jeg synes havde overgået alle andre nydansere igennem alle sæsoner,« forklarer Jens Werner efter showet til B.T.

»Men for mig har Caspar tilføjet en ekstra dimension. En ydmyghed, en stædighed, en utrolig dedikation til hans opgave med: Hvor dygtig kan jeg blive fra uge til uge, så jeg ikke bare imponerer dommerne deroppe med hæl og tå, men også får seerne med derhjemme?«

Dommerne Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie-Pedersen, Marianne Eihilt og Jens Werner giver rene 10 taller til Caspar Phillipson og Malene Østergaard i 'Vild med dans'-semifinalen, fredag den 4. november 2022. Foto: Martin Sylvest

Men må man som dommer godt vælge favoritter på den måde?

»Det kan du jo så høre, at jeg har gjort,« lyder det korte svar.

For Jens Werner mener, at det er svært at undgå at vælge sig en favorit, når man har forstand på, hvad det er danseparrene leverer.

»Det er min opgave og min integritet at give udtryk for, hvad det er, jeg føler. Ellers kunne der lige så godt sidde fem mennesker deroppe, som ikke ved noget om det,« siger dommeren og peger op på dommerbordet.

»Men nu sidder der fem mennesker, som jeg synes ved noget om det, og derfor har jeg – synes jeg – lov til at udtale mig på den måde.«