De fleste af os ville nok have det en anelse stramt med at se vores families snavsede lagner hængt til offentligt skue. Tilmed på tv i den bedste sendetid.

»Men sådan har jeg det ikke rigtig med det. Sådan har det jo altid været. Så det er jeg vant til,« griner han bare, Peter Hansted.

Han er søn af tidligere statsminister Jens Otto Krag, hvis liv, virke og ikke mindst skandaleombruste ægteskab med filmstjernen Helle Virker de seneste fire søndage har trukket knap en halv million danskere til skærmen.

Og selvom der ikke bliver lagt fingre imellem, når Jens Otto Krags utroskab og lige lovlig store kærlighed til det andet køn lægges frem, er det ikke faldet Peter Hansted for brystet.

»Det med kvinderne har jeg jo været klar over i mange år. Så det kommer ikke som noget chok for mig,« siger han bare.

I dag har Peter Hansted det ærefulde hverv som borgmester på Ærø, men da han kom til verden for 66 år siden, var han resultatet af et kort forhold mellem den daværende økonomi- og arbejdsminister og laborant Lisbeth Hansted.

Et uægte barn blev han udråbt til i pressen.

Peter Hansted er gået i sin fars politiske fodspor og er i dag borgmester på Ærø. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Peter Hansted er gået i sin fars politiske fodspor og er i dag borgmester på Ærø. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Da Jens Otto Krag senere mødte Helle Virkner og stiftede familie, var det hende, der insisterede på, at også Peter Hansted blev en naturlig del af den. Hvilket han er hende dybt taknemmelig for.

»Man må sige, at Helle på sin egen måde har været rigtig meget for mange,« indrømmer han da også og inkluderer i den ligning også parrets søn, Jens Christian, der er autist, og datteren Søsser, der som voksen blev ramt af sklerose.

Men mens han kun har rosende ord om serien, er der én scene, som han er ked af.

»Eller ked af er måske så voldsomt sagt. Men jeg synes, at min mor bliver fremstillet som en stram, sur dame med hat, gråt hår og knold i nakken. Hvilket hun ikke var,« siger Peter Hansted og fortsætter:

»Det er der nok ikke en kæft, der lægger mærke til andre end mig og dem, der i øvrigt kendte hende. Så det sker der jo ikke noget ved.«

»Men min mor og Helle havde faktisk et fremragende forhold og talte i telefon i timevis, som man gjorde dengang. Hen i sofaen, benene op under sig, en kop kaffe og så snakkede de,« husker han.

Denne ene scene, hvor hans mor møder Helle Virker for første gang, er dog ikke nok til at spolere hans følelser for serien som helhed.

»Jeg synes, at den er god og meget lødig og giver et indblik i ikke bare min fars og Helles liv og forhold, men også i nogle historiske vinkler, som yngre mennesker ikke aner noget om,« siger Peter Hansted, som har fået mange positive reaktioner på serien.

»Jeg har jo vidst længe, at serien kom, og har selv været deltagende. Så på den måde er der ikke noget, der har overrasket mig. Selvom det nu var ret sjovt at se sig selv som femårig,« griner han.

Peter Hansted var kun 22 år, da han mistede sin far. Her ses han yderst til højre ved begravelsen sammen med Helle Virkner, børnene Jens Christian og Søsser samt Helle Virkners mor, Ellen. Foto: Allan Moe Vis mere Peter Hansted var kun 22 år, da han mistede sin far. Her ses han yderst til højre ved begravelsen sammen med Helle Virkner, børnene Jens Christian og Søsser samt Helle Virkners mor, Ellen. Foto: Allan Moe

I 1978 døde Peter Hansteds far. Han var blot 64 år gammel. Hans søn blot 22. Ti år senere mistede han også sin mor.

»Så jeg blev tidligt forældreløs, kan man sige. Men sådan er det jo,« siger Peter Hansted, som i en årrække holdt forbindelsen ved lige til Helle Virker og sine halvsøskende.

»Men desværre gled det ud.«