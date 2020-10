Skuffelsen er malet ud over hendes ansigt. Hendes far har skuffet. Igen. Dér sidder hun gravid med hans barnebarn, og alligevel er det opklaringen af mordet på Kim Wall, der lader til at betyde alt for ham.

I 'Efterforskningen' fylder skildringen af forholdet mellem drabschef Jens Møller og datteren meget. Men hvordan var det i virkeligheden? Var virkelighedens drabschef så fraværende?

Det spørgsmål har B.T. stillet Jens Møller, der griner let, da han skal svare. Nok fyldte sagen meget, men:

»Jeg har ikke og har ikke haft et sådant forhold til min datter. Jeg har et fint forhold til min datter,« siger han og fortsætter:

»Men den skildring af Jens Møllers forhold til datteren er Tobias' (instruktørens, red.) måde at vise det afsavn, som politiets arbejde tit har i forhold til deres familier.«

I TV 2-serien, som er skrevet og instrueret af den Oscar-nominerede Tobias Lindholm, ser man lige fra start, at forholdet mellem far og datter er anstrengt.

Knapt når datteren at fortælle, at han skal være morfar, før hans telefon ringer. Igen har ubådssagen overtaget opmærksomheden.

Og det bliver ikke bedre, som fortællingen skrider frem.

Charlotte Munck i rollen som Jens Møllers kone, Kirstine Scharling, og Søren Malling som Jens Møller.

Efterforskninger kræver med arbejde – og tid. Og selv om virkelighedens Jens Møller ikke mener, han forsømte sine børn – som i øvrigt er voksne – var han altid til rådighed i efterforskningen.

Han fortæller, at hans telefon kunne bimle og bamle på alle tidspunkter af dagen – også om natten. En efterforskning er nemlig ikke et 8 til 16-job. Og det går unægteligt ud over privatlivet.

»Hvis jeg kan akkumulere mange års arbejde i politiet – fra narko til drab – har jeg jo også været som seriens Jens Møller. Jeg har mange gange forsømt at komme hjem til aftensmad – måske også to-tre-fire dage i træk. Jeg har måttet aflyse min deltagelse i familiefødselsdage og så videre.«

»Det er jo gået ud over min søn og min datter, som jo godt kan genkende det, at jeg ikke altid har været nærværende.«

Det samme gør sig gældende for mange af Jens Møllers tidligere kollegaer i Københavns Politi. Også under opklaringen af drabet på den svenske journalist Kim Wall i 2017.

»Jeg ved jo, at mange af mine kollegaer i sagen har haft små børn, som de ikke er kommet hjem til aften efter aften, fordi de har skullet efterforske sagen.«

»Så for mig er det en lille hyldest til alle de politifolk og deres familier, som har lidt det her afsavn.«

Jens Møller har det fint med, at forholdet til datteren i serien ikke er helt autentisk. Hans datter skulle dog lige vænne sig til tanken:

Seriens Jens Møller (spillet af Søren Malling), efterforsker Maibritt Porse (Laura Christensen), Ingrid Wall (Pernilla August) og Joachim Wall (Rolf Lassgård).

»Jeg fortalte min datter, at hun og jeg i serien har et lidt akavet forhold, og det blev hun en lille smule vred og irriteret over i starten, fordi tv-seriens Jens Møller jo ikke var nærværende. 'Men det var du jo, far', sagde hun.«

»Men da jeg forklarede hende, at det var en akkumuleret ting over mange års arbejde, kunne hun jo godt nikke genkendende til, at der har været mange situationer, hvor jeg ikke altid har været der.«

Èn detalje i seriens portrættering af far og datter-forholdet er dog spot on:

»Det er rigtigt, at hun fødte under sagen. Det er ganske autentisk,« smiler morfaren.