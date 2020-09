TV 2-journalist interviewer TV 2-chef i TV 2-program om inhabilitet.

Programmet 'Presselogen', hvor mediechefer ugentligt diskuterer mediernes rolle og ageren, afstedkom søndag mange reaktioner, ikke mindst på det sociale medie Twitter, hvor flere pointerer, at vært Jens Gaardbo gik for ukritisk til Nyhedsdirektør i TV 2, Mikkel Hertz.

Hos TV 2 har man valgt at sige, at de kvindelige journalister, der har skrevet under på brevet til Sofie Linde, der skal vise, at sexchikane stadig er et problem, er inhabile. Og det var også emnet, som blev vendt i programmet.

Medunderskriverne må gerne dække MeToo-sager, men ikke den konkrete sag med brevet. Noget, som Mikkel Hertz skulle forsvare i presselogen.

Jeg har fået mere kritiske spørgsmål af Siri end dem Jens Gaardbo sender mod sin chef i #Presselogen lige nu. — David Tarp (@TarpCPH) September 13, 2020

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Jens Gaardbo for at spørge, om der er ting, han ville have gjort anderledes i interviewet. Det har dog ikke været muligt, men chefredaktør på TV 2 News Ulla Pors, der er ansvarlig for 'Presselogen', svarer i stedet.

Bliver det ikke lidt svært at tale om inhabilitet, når der sidder en tidligere nyhedschef og interviewer en nuværende chef fra samme medie om netop inhabilitet?

»Jo, efter jeg har læst al Twitter-kritik, og når vi diskuterer det her, så tænker jeg, vi skulle have lavet det program på en helt anden måde. Det er ikke programmets skyld, det er min,« siger Pors og uddyber:

»Vi skulle have ryddet fladen og sagt, det her er en debat, som er så stor, så vi havde sagt, at det er kun det, vi snakker om.«

Ulla Pors er i dag chefredaktør på TV 2 News. Her ses hun i et arkivbillede fra 2004, hvor hun også var hos TV 2. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Ulla Pors er i dag chefredaktør på TV 2 News. Her ses hun i et arkivbillede fra 2004, hvor hun også var hos TV 2. Foto: Jørgen Jessen

Ulla Pors tilføjer også, at værten nok skulle have været en anden.

»Jeg tror, vi skulle have haft en kvindelig vært. Selvfølgelig skal der være plads til både mænd og kvinder i den her debat, for ellers er det jo ikke ligestilling, men i hvert fald skulle vi have gjort det anderledes. Det er min egen reflektion over det.«

Man har sagt hos TV 2, at medunderkskriverne er inhabile i den her sag, men så sidder der en vært, som er tidligere nyhedschef og interviewer. Er en kvindelig medunderskriver så mere inhabil, end Jens Gaardbo?

»Jeg ved ikke, om du så det, men han (Jens Gaardbo, red.), han lavede faktisk sådan en intro, hvor han sagde 'jeg har selv været chef i mange år'. Det, der er for os med inhabiliteten, er i åbenhedens navn at sige, dem, der har skrevet under med navn, ikke kommer til at interview om det.«

Arkivfoto af Jens gaardbo, de rsøndag var vært på 'Presselogen'. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Arkivfoto af Jens gaardbo, de rsøndag var vært på 'Presselogen'. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Ulla Pors fortæller, at de er videre i dækningen, og nu er man færdig med historier, der konkret går på underskriftindsamlingen. Hun siger, at nu skal alle kræfter inklusiv medunderskrivere bruges til at dække spørgsmål om sexchikane og MeToo. Herunder også sager, der er affødt af underskriftindsamlingen.

Mikkel Hertz fortæller (i Presselogen, red) at der er værter, som har valgt ikke at skrive under, fordi de vil kunne dække sagen. Er det et problem, hvis en kvinde undlader at komme med sit vidnesbyrd for at kunne få lov til at lave sit arbejde?

»Det tror jeg ikke er tilfældet. Hvis man tager mit eget eksempel, så skriver jeg aldrig under på noget. Aldrig. Heller ikke, hvis det var min søster, der bad mig om at skrive under på en støtteerklæringen. Jeg tror ikke, det er det, han har ment,« siger Pors og fortsætter:

»Jeg håber ikke, vi har påvirket nogen til ikke at skrive under, for det må de gerne.«

Hun fortæller, at hun synes, initiativtagerne er seje og at hun personligt på Twitter har hyldet kvinderne bag.

Men var det for skarpt at skære alle medunderskrivere fra dækningen? Man hører jo eksempelvis Mette Østergaard (chefredaktør fra Berlingske, red.) i presselogen foreslå, at man kan lave en vurdering fra sag til sag. Kunne man ikke have gjort det sådan?

»Jo, jeg er helt enig i det, som Mette Østergaard siger, og jo, det kunne vi også. Der var meget, man kunne have gjort anderledes. Pressen valgte at gøre det forskelligt, og det var sådan vi valgte.«

Ville du ønske, I havde gjort det anderledes?

»Det kan godt være, vi er gået for vidt, men vi har også et behov for at behandle den her sag journalistisk ligesom alle andre historier og sikre en åbenhed omkring, hvem vi er. Vi vil beskytte både TV 2 og medarbejderne« siger chefredaktøren, inden hun konstaterer, inhabilitetsdiskussionen har fyldt for meget.