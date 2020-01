'Hvem bar den bedst? J. Lo eller min julegave?'

Sådan skriver en Twitter-bruger på det sociale medie, hvor der mandag morgen er stor opmærksomhed på Jennifer Lopez' kjole efter nattens Golden Globe.

Den 50-årige sanger- og skuespillerinde havde nemlig iført sig en yderst opsigtsvækkende kjole til anledningen. En kjole, der i den grad forlængede den nyligt afsluttede julestemning, mener nogle altså.

Den grøn-, hvid- og guldfarvede kjole, der er designet af Valentino, har nemlig en gigantisk sløjfe midt på mavsen.

Her kan du se den omtalte kjole. Foto: NP Vis mere Her kan du se den omtalte kjole. Foto: NP

Jennifer Lopez var nomineret til bedste kvindelige birolle for sin præstation i filmen 'Hustler'.

Selvom hun ikke vandt, har hun altså formået at trække opmærksomhed alligevel.

'Hun kommer klædt som en julegave, men er alligevel den lækreste på jorden,' skriver en bruger på Twitter, hvor kjolen dog deler vandene en smule.

Se en række af de humoristiske opslag om kjolen herunder:

Who wore it best at the #GoldenGlobes , JLo or the gift? pic.twitter.com/fqgMDDE59p — SinnamonS (@SinnamonS) January 6, 2020

OMG JLo is wearing @VancityReynolds Christmas sweater. #goldenglobes2020 #GoldenGlobes pic.twitter.com/HDRuSvvkmz — TuffTiff (@TriffyTiff) January 6, 2020

Who wore it better, jlo or my Christmas present?! #GoldenGlobes pic.twitter.com/4fDYHgHKKr — Fashion Foie Gras (@fashionfoiegras) January 6, 2020

Skuspillerne Scarlett Johansson og Nicole Kidman fik også en del opmærksomhed for deres kjolevalg.

De var begge mødt op i iøjefaldende, røde kjoler.

Begge skuespillerinder var i øvrigt nomineret til en Golden Globe. Ingen af dem vandt dog.

Kidman var nomineret for sin rolle i 'Big Little Lies', mens Johansson var nomineret for sin rolle i filmen 'Marriage Story.'

Scarlett Johansson and Nicole Kidman på den røde løber. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Scarlett Johansson and Nicole Kidman på den røde løber. Foto: MARIO ANZUONI