Producenten bag filmen 'Hustlers' får kritik fra én af de kvinder, hvis historie skildres i filmen.

Den nye film 'Hustlers' med Jennifer Lopez på rollelisten er baseret på virkelige hændelser. Lopez' rolle er sågar baseret på den tidligere stripper, Samantha Barbashs, historie.

Samantha Barbash er tidligere stripper og én af dem, hvis historie blev skildret i en artikel i New York Times, som nu har ført til filmen 'Hustlers'.

Men at historien nu er blevet filmatiseret, er Samantha Barbash langt fra tilfreds med. Hun har nemlig ikke modtaget fortjeneste for filmen, skriver mediet Variety.

Jennifer Lopez presents a creation from the Versace Spring/Summer 2020 collection during fashion week in Milan, Italy September 20, 2019. REUTERS/Alessandro Garofalo Foto: ALESSANDRO GAROFALO Vis mere Jennifer Lopez presents a creation from the Versace Spring/Summer 2020 collection during fashion week in Milan, Italy September 20, 2019. REUTERS/Alessandro Garofalo Foto: ALESSANDRO GAROFALO

STX, som er producenten bag filmen, tilbød ellers ifølge Samantha Barbash selv 'en mikroskopisk fortjeneste', som hun afviste.

»Jeg er en forretningskvinde. Jennifer Lopez arbejder ikke gratis. Hvorfor skulle jeg? I sidste ende har jeg tasker, som er mere værd end det, de tilbød at betale mig,« siger hun til Vanity Fair.

Samantha Barbash påpeger videre, at hun vil give STX ti dage til at indgå en aftale - ellers er hun klar til at sagsøge producenten.

Hos STX tager man dog truslen forholdsvis roligt.

Jennifer Lopex ved Toronto International Film Festival den 3. september, hvor 'Hustlers' blev vist første gang. Foto: GEOFF ROBINS Vis mere Jennifer Lopex ved Toronto International Film Festival den 3. september, hvor 'Hustlers' blev vist første gang. Foto: GEOFF ROBINS

»Vi vil forsvare vores ret til at fortælle faktuelt baserede historier, der er offentligt tilgængelige, og vi ser frem til at løse denne sag for en dommer,« siger en talsmand for STX, ifølge Variety.

'Hustlers' fik premiere den 7. september tidligere på måneden.

Udover Jennifer Lopez på rollelisten tæller filmen, som handler om en gruppe strippere, der stjæler penge fra Wall Street-arbejdere, også prominente navne som Constance Wu, Julia Stiles og Cardi B.

Filmen er lige nu på plakaten i USA og Storbritannien, hvor den ligger højt på listen over mest sete film.