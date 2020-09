Det er en tydeligt berørt Peter Mygind, der i torsdagens afsnit af 'Til middag hos' skal fortælle om sin fars død. Hans fortælling rører også de andre deltagere, og især en af gæsterne har svært ved at holde tårerne tilbage.

Peter Mygind er vært i programmet, og gæsterne er Rane Willerslev, Jenna Bagge og Jeanette Ottesen. Og især sidstnævnte bliver meget påvirket, da hun spørger Peter Mygind ind til hans far.

»Min far er død. Og det gjorde han for to måneder siden. Og min far er jo en vigtig del af mig og en inspiration til mange ting. Men han var gammel. Jeg bliver ringet op en torsdag, og jeg får at vide af en læge: 'Din far dør inden for ganske få timer',« fortæller Peter Mygind og fortsætter:

»Min far når at sige farvel til alle. Han når at sige til lægen 'Jeg skal dø nu', og han siger til os 'jeg er så lykkelig. Jeg vil bare gerne dø nu, og jeg er klar'. Og om søndagen, der kan vi godt mærke, at nu går det virkelig hurtigt.«

En tydeligt berørt Jeantte Ottesen. Vis mere En tydeligt berørt Jeantte Ottesen.

Og det får altså Jeanette Ottensen til at knibe en tåre:

»Det er hårdt at sidde og høre på. Jeg har aldrig mistet nogen så tæt på, som han har. Og når han sidder og fortæller på den der måde, så kan man bare ikke undgå at blive rørt,« siger en berørt Jeanette Ottesen.

Peter Mygind fortæller herefter, hvordan han holdt sin far i hånden den søndag, hvor han stille sov ind. Hvordan han drak sin sidste øl og sagde: »Hold kæft, det smager godt.«

Og netop den sætning blev farens sidste ord, inden han gik bort en søndag i februar.

Peter Mygind havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han skulle fortælle om tabet af sin far. Vis mere Peter Mygind havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han skulle fortælle om tabet af sin far.

»Jeg vil håbe, at min sidste sætning bliver 'Hold kæft, det smager godt',« siger en tydeligt berørt Peter Mygind og fortsætter:

»At kunne nyde noget til det sidste. Klokken fem om morgenen dør han. Han sover ind. Der kunne han ikke mere. Og det var ikke bare øllen. Det var livet. Min far har levet sit liv, og apropos i aften, jeg prøver at skabe en aften,« forsøger han at fortælle, inden han begynder at græde og fortsætter:

»Vi skal leve, og vi skal være til stede der, hvor vi er. Vi skal ikke hele tiden tænke, 'det er smukkere' og 'det bliver sjovere i morgen'. Nej, jo bedre vi er til at være der, hvor vi er, jo større bliver oplevelsen og nærværet.«

Hør ham fortælle historien i klippet i playeren øverst oppe, eller se hele afsnittet af 'Til middag hos' på TV3 torsdag klokken 19 eller på Viaplay.