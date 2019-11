Hans borgerlige navn er Shawn Corey Carter, men hele verden kender som Jay-Z, og han er kendt fra musikkens verden.

Men den 49-årige amerikaner har flere talenter, hvilket kunne ses i 2014, da han producerede den nyeste filmudgave af musical-klassikeren 'Annie'.

Her fem år senere skal Jay-Z tilbage i producerstolen for at lave Netflix-filmen 'The Harder They Fall'. Det skriver Variety.

Filmen får Idris Elba i hovedrollen. Elba er blandt andet kendt for 'The Wire' og 'Luther', men har i den seneste tid kastet sig over musicalgenren.

47-årige Elba er en af Englands mest respekterede skuespillere, og han er aktuel i Tom Hoopers 'Cats', der får premiere i næste måned.

'The Harder They Fall' bliver et følelsesladet drama, hvor Elba skal spille en dømt morder, der løslades fra fængslet.

Herefter bliver han opsøgt af sønnen til den mand, som han slog ihjel.

Ifølge Varierty skal filmen instrueres af Jeymes Samuael - det er første gang, at han skal stå bag en spillefilm.

Idris Elba har gennem tiden godt kunnet lide at rappe, og du kan glæde dig til at høre ham synge i den nye film, der endnu ikke har fået en premieredato.

Jeymes Samuael var sammen med Jay-Z musikkonsulent Baz Luhrmanns kendte film 'The Great Gatsby'.

Jay-Z var den første rapper i historien, der kunne kalde sig 'dollars-milliardær'.

Den 49-årige amerikaner er blandt andet kendt for hist som '99 Problems' og 'Holy Grail'.