Der var brug for masser af Kleenex, da Jasmin Gabay i sidste weekend sagde ja til sin mand Niclas Bardeleben.

»Jeg er en rigtig cryer (græder, red.), så jeg havde en Kleenex klistret til øjeæblet stort set hele festen. Men det, jeg kunne se, var så smukt og fantastisk,« lød meldingen fra brudepigen, Louise Kjølsen, (bedre kendt som Tweerk Queen).

Fire dage efter festen dukkede hun op til premiere på den nye HBO serie ‘House of the Dragons’, sammen med den stadig festklædte og nu nygifte, tidligere bagedystdeltager.

»Jeg har stadig brudekjolen på,« sagde Jasmin Gabay.

Nygifte Jasmin Gabay dukkede op på den røde løber sammen med veninden Louise Kjølsen. Foto Jens Nørgaard Larsen/ Byrd. Vis mere Nygifte Jasmin Gabay dukkede op på den røde løber sammen med veninden Louise Kjølsen. Foto Jens Nørgaard Larsen/ Byrd.

De to kjoler, hun havde fået lavet til dagen, fik på grund af hedebølgen selskab af endnu en kjole, der blev syet i sidste sekund.

»Jeg fik lavet en ekstra let og flowy sommerkjole, men det her er min dansekjole. I lørdags havde jeg en kjole indenunder, men den har jeg droppet i dag på grund af varmen,« fortalte en tydeligt glad Jasmin Gabay.

Det er ikke første gang, at hun sagde ja til musiker, Niclas Bardeleben.

Allerede for et år siden blev de to viet første gang – en mandag på rådhuset, men i lørdags var det 'det rigtige bryllup'.

»Sidste år blev vi viet helt stille og roligt, men det slet ikke rigtigt første gang – så nu skulle vi have den helt store kærlighedsfest.«

Og dét ønske gik i opfyldelse:

»Jeg er stadig ikke kommet mig over festen,« sagde hun.

Parret, der mødte hinanden for tre år siden. har været gennem en hård tid, siden de sidste sommer blev forældre til deres første fælles barn, sønnen Elias. I forvejen har Jasmin Gabay sønnen Jonathan fra et tidligere forhold.

Det var en meget glad tidligere bagedyst-deltager, der fire dage efter sit bryllup var i biografen. Foto Jens Nørgaard Larsen/Byrd. Vis mere Det var en meget glad tidligere bagedyst-deltager, der fire dage efter sit bryllup var i biografen. Foto Jens Nørgaard Larsen/Byrd.

Elias blev født med en kronisk nyresygdom, der kræver, at han skal være i livslang behandling. Det slog benene væk under det nybagte forældrepar.

»Især Niclas blev ramt hårdt og gik kort efter fødslen ned med en depression. Og så stod jeg i realiteten med to børn alene og et arbejdsliv, der ventede på mig, da vi jo havde planlagt, at det var ham, der skulle tage barslen. Det var fuldstændigt kaotisk og overvældende,« har hun tidligere fortalt til Alt.dk.

Men nu har Elias det bedre, og parret er så meget ovenpå, at det var tid til at fejre livet og kærligheden med en ‘bryllupsfest’.

Og der blev ikke sparet på kærlighedserklæringerne.

Både Jasmin Gabay, der har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix og hendes mand er musikere. Det fik de 85 bryllupsgæster glæde af, for som du kan se i videoen herover viste begge deres kærlighed i et rent overflødighedshorn af musikalske indslag.