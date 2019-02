I det fjerde afsnit af TV2 Zulu-programmet 'Date mig nøgen' er Jannick Mortensen en af deltagerne i de farvede bokse. Jannick blev dog ikke inviteret med på daten og blev blandt andet valgt fra på grund af sine lidt vovede tatoveringer.

Da de nederste dele af de fem 'nøgne kroppe' i afsnit fire blev vist, var det hurtigt Jannick Mortensens ædlere dele, der sprang i øjnene.

Jannick har nemlig en tatovering, der forestiller en elefant, hvor snablen er - hans penis.

Tatoveringen er dog ikke hans egen idé. I den britiske version af programmet er der en mandlig deltager, der har akkurat samme tatovering. Og der skulle ikke gå lang tid, før Jannick bestemte sig for at få lavet en magen til.

Jannick kan ses i midten. Det fjerde afsnit af programmet 'Date mig nøgen' er tilgængelig på TV2 Play nu. Et afsnit, der er lidt vildere og vovet end de tre andre afsnit. Foto: TV2 Vis mere Jannick kan ses i midten. Det fjerde afsnit af programmet 'Date mig nøgen' er tilgængelig på TV2 Play nu. Et afsnit, der er lidt vildere og vovet end de tre andre afsnit. Foto: TV2

»Jeg tænkte, at det simpelthen var for sjovt til, at jeg ikke også skulle have den. Jeg så programmet om tirsdagen og fik lavet tatoveringen om onsdagen,« siger Jannick Mortensen til B.T.

Tatoveringen falder dog ikke altid i god jord, og han har fået mange kommentarer for den - både negative og positive.

»Det svinger meget med, hvilke kommentarer jeg får. Men folk må synes, hvad de vil, for jeg synes bare, det er sjovt. Så, jeg er fint tilfreds med den,« siger Jannick.

I programmet ser man også Jannicks anden tatovering, som kom til syne, da overkroppene blev vist.

På billedet kan du se Jannicks tatoveringer. Foto: TV2 Vis mere På billedet kan du se Jannicks tatoveringer. Foto: TV2

På tværs af Jannicks brystkasse står der: 'Mænd er Guds gave'. Og det er noget, som Jannick, siden programmets offentliggørelse, har hørt en del for. Men han er selv meget glad for den.

»Jeg synes bare, det er sjovt. Der er ikke noget seksuelt i tatoveringen overhovedet. Jeg synes bare, det var god humor at få det lavet,« siger Jannick.

Tatoveringen fik han for to år siden, og var en idé, hans ekskæreste fik.

»Jeg sagde til min daværende kæreste, at jeg ville have lavet et citat over brystkassen. Så gik vi et par dage og tænkte, hvad jeg kunne få skrevet, og så sagde hun: 'Mænd er Guds gave'. Og så fik jeg det tatoveret. Så, det var bare sjovt,« siger Jannick.

Her ses Jannick i fuld figur, efter han blev smidt ud af Lene. Foto: TV2 Vis mere Her ses Jannick i fuld figur, efter han blev smidt ud af Lene. Foto: TV2

Han kan personligt ikke se noget problem i, at nogle skulle føle sig stødt over den tatovering, men har dog allerede nu set et opslag på Facebook, hvor flere brugere diskuterer hans tatovering.

Jannick har dog ikke fået nogen direkte negative henvendelser, siden programmet blev tilgængeligt på TV2 Play. Hans venner og bekendte synes 'bare, det er sjovt'.

»Jeg gik ret tidligt i seng i går, men da jeg vågnede, var der et par snapchats, beskeder på Messenger og folk, der sendte screenshots til mig af programmet. Folk på mit arbejde synes også, det er sjovt. Jeg har ikke hørt noget negativt,« siger Jannick, som til hver en tid ville melde sig til programmet igen.

»Det ville jeg bestemt ikke have noget imod. Det er jo at date på en helt anderledes måde uden filtre på sociale medier og alt det dér. Man kan ikke rigtigt gemme sig bag noget, og det synes jeg egentlig er meget fedt.«