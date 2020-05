Janni Ree må ikke komme med, når hendes datters første barn kommer til verden. Nu sætter hun ord på, hvordan det føles.

I slutningen af september bliver Janni Ree mormor, når hendes datter Nathalie Mathorne skal føde en lille dreng, og ‘Forsidefruer’-baben er helt lykkelig og kan næsten ikke vente.

Men samtidig med at den glædelige nyhed kom ud, meddelte Nathalie også, at hendes mor bestemt ikke skal med på sidelinjen under fødslen.

»Hvis det stod til min mor, var hun med til alle scanninger og fødslen, men der må det blive et stort nej fra min side. Hun ville gøre mig både bange og få mig til at grine på de forkerte tidspunkter,« sagde 24-årige Nathalie tidligere på året til Realityportalen.

Janni og Nathalie har ellers et helt særligt og tæt mor-datter-forhold, men for hende er en fødsel en intim og følsom situation. Derfor ønsker hun kun at have sin mand med som støtte.

Det vil bare gøre mig ked af det

Som bekendt har Janni Ree det selv helt fint med intime situationer. Dem har hun både delt med sin datter og med andre gode veninder. For eksempel tog hun Amalie med, da hun skulle have lavet en vaginal opstramning, og hun har da også fortalt Nathalie om, hvordan Karsten beundrer hendes afføring.

Alligevel er det, når det kommer til datterens fødsel, helt okay, at hun ikke skal være en del af det.

»Jeg tror både, at Nathalie vil blive stresset, og at det vil gøre ondt på mig. Jeg vil måske komme til at være over hende og sige, hvordan hun skal trække vejret.«

»Så er det bedre, at hendes mand er med, og så kan jeg komme, efter hun har født,« siger Janni Ree til Realityportalen.

»Jeg ved, at det ikke er noget for mig. Jeg vil blive helt dårlig, og jeg vil ikke kunne lide at se min datter lide. Det vil bare gøre mig ked af det,« fortsætter hun.

Selvom Janni ikke må komme med til selve fødslen, får hun alligevel den fulde oplevelse med at få børnebørn. Hun tager nemlig både med til scanninger hos sin datter og svigerdatter, der også er gravid. Janni har udover Nahalie også sønnen Victor, 26, der er far til Aleaxander på to år, og til sommer bliver han far til barn nummer to.

