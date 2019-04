Hele tre dødsfald har præget Jannis liv det seneste år.

Den 3. maj 2018 tabte ‘Forsidefruer’-stjernen Janni Rees far kampen til kræft og sov stille ind. Janni har sidenhen været i dyb sorg, men desværre blev tabet af hendes far ikke det eneste tab, hun har måttet gennemleve.

I september 2018 døde hendes elskede hund, Bugatti, kun seks år gammel, og i januar 2019 døde hendes anden hund, Coco, på knap 12 år. Der er derfor ingen tvivl om, at Janni synes, at det sidste år virkelig har været hårdt at komme igennem.

– På et år har jeg mistet min far og to hunde. Så det er tre, der har været tæt på mig, jeg har mistet, og det har virkelig været hårdt. Jeg ved godt, at man ikke kan sammenligne en far med en hund, men det har været hårdt at miste hundene også, da mine hunde virkelig betyder meget for mig. Og de var en stor trøst, da min far gik bort. Savnet til min far er heller ikke blevet mindre, man lærer at leve med det, men det er hårdt. Så jeg synes, det har været et voldsomt år, og nu håber jeg, at det bliver bedre fremover, og der ikke er flere dødsfald, fortæller Janni til Realityportalen.dk.

Janni fra 'Forsidefruer' (Foto: Janus Nielsen) Vis mere Janni fra 'Forsidefruer' (Foto: Janus Nielsen)

– Jeg fik jo i efteråret en ny hund, lille Cobra, som Karsten har bestemt navnet på, og den er vi bare rigtig glade for.

- Karsten ville jo ellers ikke have en ny hund, men så lod jeg ham sidde meget alene hjemme, og så sagde han til sidst, at han alligevel synes, der var stille, og at jeg godt måtte tage ned og hente en hund, men at den altså skulle hedde Cobra som hans bil. Så det var win win. Så vi er glade, og Karsten er også blevet vildt glad for Cobra, fortsætter hun.

