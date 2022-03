Janni Ree kan godt lide Batman, det kan Karsten ikke.

Derfor dukkede 'Forsidefruen' op uden sin mand, da hun tirsdag aften var til premiere på 'The Batman'.

Mens fruen havde inviteret en veninde med i biografen, blev den 76-årige iværksætter og investor derfor hjemme for at rode med sin bil, fortalte Janni Ree på den røde løber.

Men det var ikke kun bilen, der holdt ham hjemme:

»Han skal til lægen i morgen, så han ville gerne blive hjemme,« sagde hun.

Det er et rutinetjek for den blærekræft, Karsten Ree blev ramt af i 2015, der kræver et lægebesøg.



»Men han er altid lidt nervøs, når han skal derind. Det er jo aldrig sjovt.«

I næste uge regner parret dog med at være klar til at tage til Afrika for at se til deres farm, sagde Jannie Ree, inden hun forsvandt ind i biografmørket.