Janni har fået røde ører, efter hun i går kom til at lægge en malplaceret kommentar på Instagram.

I går lagde Jackie Navarro nogle søde portrætter ud af sine tre børn, og selvom man ikke kan være uenig om, at det er gode billeder af nogle kønne børn, så kan man åbenbart godt være uenig om, hvem der er hvem, og hvilket køn de nu også er.

I hvert fald opstod der lidt forvirring, da Janni Ree skulle rose Jackie Navarros datter, Cherie.

'Smukke dreng,' skrev Janni Ree efterfulgt af et blåt hjerte.

Jackie havde ellers slået billedet op med teksten 'My princess or should I say my queen (Min prinsesse eller skulle jeg sige min dronning, red.)'.

Men det fik altså ikke Janni til at tænke, at det nok var et billede af Jackies datter og ikke en af hendes to sønner.

Til stor morskab for Jackies følgere og hende selv strømmede kommentarerne som svar på Jannis kommentar, og hun var da også hurtig til at indrømme fejlen.

'Mente smukke pige. Det var en ommer,' skriver Janni efterfølgende i en kommentar.

Cherie har da også både langt hår og lyserød trøje på på billedet, men derudover kan man ikke komme ud over, at Jackies tre smukke børn ligner hinanden ret meget.

Bedøm selv på billederne herunder.

Vis dette opslag på Instagram my princess or should I say my queen #mybaby #momof3 #princess Et opslag delt af Jackie Navarro (@jackienavarro) den 27. Nov, 2018 kl. 11.41 PST

Vis dette opslag på Instagram My boy! Such a great heart. love you eternity #myboy #mybaby #momof3 Et opslag delt af Jackie Navarro (@jackienavarro) den 27. Nov, 2018 kl. 11.45 PST

Vis dette opslag på Instagram He will always be my baby #myboy #momof3 #myfirstbaby #love Et opslag delt af Jackie Navarro (@jackienavarro) den 28. Nov, 2018 kl. 3.29 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.