Selvom hun efterhånden har været med i 'Forsidefruer' i en håndfuld år, kan Janni Ree stadig blive overrasket over at se sig selv på skærmen.

Det var også tilfældet i weekenden, da hun så det seneste afsnit af programmet. Og det var ikke en glædelig overraskelse.

Til Realityportalen fortæller den 51-årige Janni Ree således, at hun slet ikke kan genkende sig selv i afsnittet, hvor fruerne er taget til Færøerne.

»Jeg blev chokeret og tænkte, at det var løgn, da jeg så det. Jeg har også lige talt med Amalie. Hun sagde: 'Jamen Janni, det er jo slet ikke dig'. Det virker, som om jeg brokker mig fra A til Z. Men jeg er altid den, der indordner mig og tager de små værelser,« siger hun til mediet og fortsætter:

»Så jeg synes simpelthen, det er at skam-klippe mig, så jeg ikke engang kan kende mig selv. Det er så strengt!.«

Overfor B.T. uddyber Janni Ree, at hun mener, at man fra programmets side har »klippet uden om sandheden«.

I programmet er der blandt andet en episode, hvor fruerne ved indtjekning på et hotel skal vælge værelser.

Janni Ree ser sig hurtigt lun på det store, lækre værelse med panoramaudsigt ud over havet. Men det gør Tina Lund også. Og så starter diskussionen ellers.

Da det efter noget tid står klart, at diskussionen ikke fører nogen vegne, beslutter de at trække lod. En lodtrækning, som Tina Lund vinder. Til Janni Rees store ærgrelse.

Det, der i dag ærgrer hende mest, er dog måden, hvordan hele seancen er blevet klippet sammen.

For under selve episoden bakkede Jackie Navarro hende nemlig op, fortæller Janni Ree, der er ked af, at de nuancer ikke er med.

Ligeledes efterlyser hun tilbageklip, der viser, at hun ofte er gået på kompromis og har taget et mindre værelse, når hun og de andre har været på tur.

»Med den måde, man klipper det på, ligner det, at jeg er skurken.«

»Det virker bare, som om jeg brokker mig konstant og altid er grådig. Det er ikke sandheden, og jeg bliver altså sur, når noget er uretfærdigt.«

»Jeg vil gerne give en masse til programmet, men jeg vil altså ikke køres over,« fortæller hun til B.T.

Kenneth Kristensen er programdirektør på NENT, som producerer 'Forsidefruer'. Han fortæller, at man er ærgelig over at høre Jannis kritik. Man kan på produktionsholdet ikke genkende den.

»Vi mener, at begge parters argumenter i konflikten er vægtet lige, og generelt gør vi, hvad vi kan for at skildre alle situationer nuanceret og med input fra alle de involverede parter. Vi er meget glade for Janni og de andre fruer, og vi håber, at vi kan se fremad,« lyder det i et mailsvar til B.T.