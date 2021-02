I årevis sad de side om side i TV 2 News-studiet og førte en professionel pingpong, mens de leverede dagens nyheder.

Snart bliver Janni Pedersen og Lasse Sjørslev genforenet. Denne gang i et noget andet format.

De to garvede journalister skal nemlig fra 6. april være nyt makkerpar på 'Go' aften Live'. Det oplyser TV 2 i en mail til B.T.

Her lyder det også, at de begge glæder sig til atter at arbejde sammen igen. Meget endda.

»Vi har lavet utroligt mange timers tv sammen, og vi håber, at folk vil synes, at vi er godt selskab. Vi har begge ambitioner om at sætte vores fingeraftryk på ’Go’ aften live’ med stærk journalistik, både når det gælder de lettere og de mere tunge historier.«

»Og så gør det bestemt heller ikke noget, hvis seerne en gang imellem kan mærke, at vi har det ret sjovt sammen,« lyder det fra Lasse Sjørslev. Janni Pedersen supplerer:

»Det bliver en fest at være makker med Lasse igen. Vi har haft en tv-pause i tre år, men det er helt rigtigt for os at tage en tur sammen igen. Lasse og jeg supplerer hinanden så fint, både som venner og som kollegaer.«

»Jeg glæder mig til at gå på arbejde med ham ved min side, men det bliver nok et makkerskab på en ny måde. Vi er ikke bare blevet tre år ældre – vi kommer også hver især med helt nye erfaringer. Det, tror jeg, seerne vil kunne mærke.«

Janni Pedersen har allerede erfaring med programformen.

I februar vendte hun nemlig tilbage til TV 2 News efter ti måneder i værtsstolen 'Go' Morgen Danmark', hvor hun vikarierede for Louise Wolff, der var på barsel.

Selvom hun holder af sit arbejde på TV 2 News, lagde hun bestemt ikke skjul på, at hun havde nydt tiden på formiddagsprogrammet.

Da hun fredag 29. januar for sidste gang stod umenneskeligt tidligt op og troppede op i Nordisk Films studie i Valby for at gå i luften med 'Go' Morgen Danmark', blev hun da også ganske rørt.

»Tænk, at jeg står og flæber. Det må I virkelig undskylde, men jeg har virkelig været så glad for, at jeg måtte være inde i jeres morgenfjernsyn, og at jeg har fået lov til at være en del af det her fantastiske hold,« sagde hun.

Nu vender hun tilbage – bare i aftenudgaven.

»Jeg er utroligt glad for at vende retur til ’GO’-redaktionen – og nu med on air-tid på et mere spiseligt tidspunkt end det seneste år som vikar på ’Go’ Morgen Danmark’. Jeg glæder mig til at være med til at præge det fine program til fortsat at være nysgerrig på mennesker, deres liv og skæbner og også være et program, der bider sig fast, overrasker og er dagsordensættende.«

»Det, håber jeg, Lasse og jeg kan være med til at bidrage til,« siger Janni Pedersen om sin kommende makker, der trods lang journalistisk karriere som vært, ikke tidligere har prøvet kræfter med den type program.

Lasse Sjørslev har siden 2017, hvor han forlod Janni Pedersen og TV 2 News, styret slagets gang i '19 Nyhederne'.

Nu vil han – lige som sin makker – tage orlov fra nyhedsprogrammet, men vil i foråret være vært på 'Besserwisserne', samtidig med at han varetager sin nye tjans på 'Go' aften Live'.

»For mig er ’Go’ aften Live' en ny og interessant udfordring efter at have arbejdet i 20 år som mere klassisk nyhedsjournalist.«

»Det bliver sjovt at skulle formidle aktualitetsstof på en anden og mere afslappet måde, end jeg er vant til på TV 2 Nyhederne, og samtidig ser jeg det som en spændende opgave at være med til at give programmet endnu flere journalistiske vitaminer,« siger han.

På GO-redaktionen er man begejstret for – endelig – at få det muntre makkerpar i stald.

»Jeg kan godt afsløre, at vi længe har haft et godt øje til Janni og Lasse som nyt værtspar, og det var heldigvis gensidigt,« siger Henriette Ladegaard-Pedersen, der er TV 2-redaktør på formaterne.

»Janni og Lasse har en fantastisk kemi indbyrdes – og de forvalter deres stærke håndværk med lune og gode grin. Den kombination passer rigtig godt til ’Go aften Live'.«

Foruden Janni Pedersen og Lasse Sjørslev består værtsholdet af Natasja Crone og Abdel Aziz-Mahmoud samt Simi Jan og Christian Degn.

Indtil for nylig var også Jes Dorph-Petersen en del af holdet. Ham sagde man dog farvel til, efter to kvinder i en advokatundersøgelse foretaget for TV 2 anklagede ham for krænkende adfærd.

