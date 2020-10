I foråret kom Janni og Karstens forhold på prøve. Det har ført til, at Karsten har fået en lidt større rolle i ‘Forsidefruer’, og nu åbner Janni op om tiden.

Den nye sæson af ‘Forsidefruer’ har netop haft premiere, og allerede nu har Karsten Ree haft en større rolle i programmet, end hvad han plejer at have. Det skyldes blandt andet, at denne sæson er optaget i foråret, hvor vi alle skulle være hjemme og altså for alvor mærkede coronaens konsekvenser.

»Jeg nåede lige at holde min fødselsdag med pigerne, og samme dag, den 11. marts, lukker hele Danmark ned. Sikke en fødselsdag! Så var jeg ellers spærret inde med Karsten,« siger Janni til Realityportalen.

Den dag rundede ‘Forsidefruer’-baben de 50 år, men på trods af nedlukningen blev det en festlig og dejlig dag, hvor Karsten virkelig havde oppet sig og for anden gang i parrets forhold købt blomster til Janni.

Sæson ramt af corona

Men på grund af corona vil man altså de næste afsnit se en del mere til Karsten og til alt, hvad der foregår af små og store ting i palæet i Vedbæk.

»Der sker meget sjovt alligevel. Her hjemme har vi en god energi. Forhåbentlig kan man grine lidt med os. Ting bliver meget humoristiske, og vi tager ikke os selv så højtideligt,« siger Janni om den nye sæson, der er nummer otte i ‘Forsidefruer’-serien.

Hun uddyber:

»Det hele bærer præg af den her mærkelige tid med corona. Vi er alle sammen fanget i det, og der bliver filmet meget i hver vores hjem. Jeg laver ting kun med Karsten og er lukket inde med Karsten i flere uger. Men det er jo også godt at vise, hvordan det er.«

Karsten var hunderæd

Karsten og Janni var måske blandt dem, der tog coronaen ekstra seriøst, da Karsten jo med sine 75 år og som fast ryger er i risikogruppen, hvis han bliver smittet.

»Karsten var hunderæd, og vi turde ikke se nogle i den tid. Det var kun mig, der var ude og handle og så videre. Vi var her i flere uger. Der kom parforholdet på prøve.«

Men de mange dage hjemme, gør nu ikke, at livet hos Karsten og Janni Ree er kedeligt at følge med i. Hos dem har der været masser af nye projekter og blandt andet blev haven rigtig flot i løbet af foråret – og heldigvis blev ægteparret ikke uvenner af at tilbringe så meget tid i hinandens selskab.

»Som alle andre kan man da godt snerre lidt af hinanden, men i det store hele så har vi jo begge en god portion humor og har det sjovt sammen,« siger ‘Forsidefruen’ og hentyder til en situation med en lift i haven.

»Det var Karsten, der pludselig ville rense tagrender og klippe træer oppe i femten meters højde. Og jeg har højdeskræk,« fortæller hun.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.