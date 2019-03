Der er ingen tvivl om, at Janni og Amalie er glade for, at Karina har afløst Sarah Louise i 'Forsidefruer'.

I august sidste år kunne både TV3 og Sarah Louise selv bekræfte, at reality-baben ville stoppe i ‘Forsidefruer’ efter sæson fire. Istedet ville 45-årige Karina von d’Ahé, der til daglig arbejder med PR, overtage Sarah Louises plads i programmet, når sæson fem skulle sendes.

Torsdag aften klokken 21.00 ruller den nye sæson over skærmen, hvor der hermed bliver et gensyn med Gunnvør, Amalie, Jackie, Tina og Janni, mens Karina for første gang toner frem på skærmen.

Ifølge flere af de velkendte forsidefruer har det haft stor betydning for den nye sæson, at Karina har afløst Sarah Louise.

»At Sarah Louise ikke er med, mens Karina er kommet ind, det har givet et frisk pust til programmet. Karina er en skøn dame. Det, at Sarah Louise ikke er med længere, gør, at man ikke behøver at være nervøs for, hvad der bliver sagt bag ens ryg. Man ved mere, hvor man har gruppen, nu hvor hun ikke er der.«

»Så der er helt sikkert mindre drama, synes jeg, og det er rart. Jeg ved dog ikke, hvor sjovt det er for seerne, men det får vi at se. Altså selvfølgelig er der stadig drama, men det er på en anden måde nu,« forklarer Amalie, mens Janni fortsætter:

»Jeg synes, at Karina er en fantastisk person, og at hun er kommet med har gjort, at vi har haft mere ro i maven under optagelserne, og at vi har haft det godt. Selvfølgelig kan der godt være skænderier, men sådan er det jo også i det virkelige liv mellem veninder. Men Karina har gjort, at der har været god harmoni, og det har været behageligt at være med. Hun er i godt humør, hun har kant og har sine egne meninger, men det er på en behagelig måde.«

»Før med Sarah Louise stak det tit lidt af, og vi kunne ikke rigtig blive gode veninder, efter vi havde haft problemer, men sådan er det ikke nu. Nu er det ikke ubehageligt længere. Så for mig har udskiftningen betydet, at jeg har haft ro i maven, jeg har været glad, og det har været dejligt at være med. Men det har bestemt ikke været kedeligt af den årsag, og der er stadigvæk drama, og folk kommer op at skændes. Jeg håber derfor også, at seerne vil tage godt imod programmet, og at de vil tage godt imod Karina.«

Gunnvør: “Ærgerligt, at det skulle ende sådan”

Mens Janni og Amalie virker lettede over, at Sarah Louise ikke længere er en del af programmet, har Gunnvør det lidt anderledes med situationen.

»Nu blev det jo sådan, som det gjorde, fordi tingene gik så galt i sæson fire. Jeg synes stadigvæk, at det er ærgerligt, at det skulle ende så galt, fordi vi jo er voksne mennesker. Men det var spidset så meget til med hele den situation, der var med Sarah, så det kunne nok ikke gå anderledes, end det gjorde. Desværre,« lyder det fra Gunnvør.

»Men når det ikke kan være anderledes, så er det fint, at vi kan prøve en ny konstellation. Det handler meget om dynamikker mellem mennesker – hvem svinger sammen, og hvem gør ikke. Og så tror jeg da, det er meget godt, at man lige ryster posen og prøver noget nyt, men det betyder ikke, at os fruer ikke stadigvæk kan være uenige. Ikke at det nødvendigvis er drama, nogle gange er det bare uenigheder, og det synes jeg er en del af livet,« fortsætter hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk