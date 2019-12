Da Jannie Ree modtager en sms fra Amalies mor, får hun nok.

Efter flere konflikter mellem Janni og Amalie, valgte Amalies mor, Lotte Kejser, at sende en sms til 49-årige Janni Ree. Det blev dråben for den nydelige forsidefrue og også den primære grund til, at Amalie i det seneste afsnit af ‘Forsidefruer’ blev nægtet adgang til hjemmet i Vedbæk og det efterhånden omtalte garden party.

»Hendes mor tillader sig at sende mig et brev, som jeg simpelthen stejler over. Der er grænser for, hvad jeg vil være med til, og hvad jeg vil lægge hus til. Et barn og en mor skal simpelthen ikke være på den måde, jeg kan jo ikke blive ved med at tage imod tæsk fra dem og bare vende den anden kind til,« siger Janni, der valgte ikke at svare på sms’en.

I næste uges ‘Forsidefruer talkshow’, hvor sæsonen på vanlig vis rundes af med Jakob Kjeldbjerg som vært, fastslår Janni, at beskedne indeholdt en trussel. Men det passer ikke, fastslår Amalies mor.

»Jeg sendte en stille og rolig sms, hvori der står, at jeg anbefaler hende at behandle min datter pænt og respektfuldt. Janni har opfattet det som en trussel, men der var bestemt ingen trussel i beskeden. Jeg ville skrive den sms til enhver, hvis de havde gjort et af mine tre børn kede af det,«siger Lotte Kejser til Realityportalen.

Lotte valgte at sende sms’en, fordi Amalie var blevet ked af det efter et skænderi, der var opstået mellem hende og Janni i forbindelse med optagelser af ‘Fangerne på Fortet’.

»Janni råbte og var meget krænkende over for Amalie, og det gjorde hende ulykkelig,« siger Lotte.

Amalie er ikke et barn

Amalie er 28 år, men Janni mener, at hun bliver behandlet, som om hun var meget yngre, og at hun bliver skånet.

»Hendes mor kan ikke blive ved med at sige, at Amalie ikke er særlig gammel. Hun fylder snart 30! Men hun kan jo ikke gå til højre eller venstre uden sin mor. Hvis Amalie har konflikter, så synes hendes mor altid, at det er så synd for hende. Men man må altså også kunne fortælle sine børn det, hvis de har begået en fejl,« siger Janni Ree.

»Jeg tror, at de fleste fædre og mødre ville passe på deres børn, hvis de var blevet gjort fortræd. Uanset alder. Man elsker jo sine børn, lige meget hvor gamle de er. Og Amalie har ikke en mand, som kan være der for hende og støtte hende, mens der bliver optaget ‘Forsidefruer’. Så når hun giver udtryk for, at hun har brug for mig, så er jeg der for hende,« siger Lotte.

Lotte fortæller også, at hun bestemt ikke altid giver Amalie ret. Her hentyder hun til en bestemt konflikt mellem Gunnvør og Amalie, hvor hun anbefalede sin datter at se indad, da det jo kan være hårdt at være enlig mor, som Amalie er.

»Derfor kunne årsagen til konflikten være, at Amalie var fraværende og stresset, og det sagde jeg også til Amalie dengang. Så jeg synes egentlig, at jeg er retfærdig. Der er masser af gange, hvor jeg ikke giver min egen datter ret,« fastslår Lotte og fortsætter:

Ikke udsigt til happy ending

»Det er ærgerligt, at det skulle gå så galt mellem de to piger. De var jo gode, tætte veninder. Jeg synes, det er synd. Det ville være fint, hvis der kunne komme en happy ending. Men det er jo Janni og Amalie, der må løse det,« siger Lotte.

I dag laver Janni og Amalie stadig tv sammen. Janni vil ikke udtale sig om, hvorvidt Amalie igen er velkommen hjemme hos Karsten og hende eller ej.

»Vi har fået et tåleligt forhold, og jeg har valgt at slutte fred, for vi skal jo kunne være sammen som kolleger på en arbejdsplads, og vi har lige lavet næste sæson af ‘Forsidefruer’,« siger Janni.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk