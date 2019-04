Den ikoniske kendis Jane Fonda så smuk ud, da hun deltog ved Golden Globe-uddelingen tilbage i 2016.

Forskellige blade roste hendes valg af kjole til skyerne, men de var ikke klar over at den tætsiddende hvide robe med de store flæser gemte på en stor hemmelighed.

Det viste sig nemlig, at den nu 81-årige stjerne gemte bandager efter en operation.

Hun har nemlig kæmpet med kræft af flere omgange, har hun nu fortalt i et åbenhjertigt interview med den britiske udgave af magasinet Vogue.

Jane Fonda havde lige fået fjernet sit bryst i forbindelse med et nyt anfald af brystkræft, da hun mødte op til Golden Globes i 2016. AFP PHOTO / VALERIE MACON Foto: VALERIE MACON Vis mere Jane Fonda havde lige fået fjernet sit bryst i forbindelse med et nyt anfald af brystkræft, da hun mødte op til Golden Globes i 2016. AFP PHOTO / VALERIE MACON Foto: VALERIE MACON

»Jeg står ud af bilen, og jeg har den mærkelige hvide kjole med alle flæserne?,« spørger hun retorisk og fortsætter:

»Det er fordi, jeg lige havde fået foretaget en mastektomi (fået fjernet brystet, red.),« siger hun til Vogue.

Hun brugte kjolens fyldige overdel til at gemme de bandager, som der var efter operationen.

Dengang så folk dog først og fremmest valget af kjole som et modebevidst valg.

'Jane Fonda udgjorde et godt tidligt bud på Golden Globes mest mindeværdige kjole i Yves Saint Laurent Couture,' skrev blandet Vanity fair dengang og fortsatte:

'Den skiller sig ud i et hav af dybtudringede pallietkjoler.'

Jane Fonda er for tiden at se i serien Grace and Frankie, som man kan se på streamingtjenesten Netflix.

