Den populære ekspert vender for en kort stund tilbage til 'Luksusfælden'.

Jan Swyrtz var en af de første eksperter i ‘Luksusfælden’, da TV3-programmet for første gang løb over tv-skærmen for 11 år siden, og han har – afbrudt af kortere pauser – været med siden.

For et år siden trak han dog igen stikket, og de seneste to sæsoner har været helt uden den populær ekspert.

Sådan bliver det dog ikke i den nuværende sæson.

Her vender Jan Swyrtz nemlig for en kort stund tilbage, og allerede tirsdag den 10. september på TV3 – eller allerede nu på Viaplay – kan man se det første afsnit med ham i denne sæson.

»Et comeback er måske så meget sagt, men det er rigtigt, at jeg er tilbage næste gang. Allerede da jeg stoppede sidst, sagde jeg, at jeg var klar til at springe til, hvis de en dag stod og manglede lidt hjælp. Og det gjorde de her, hvor der var lidt fravær og noget med tidsplanen, der lige skulle gå op,« siger Jan Swyrtz til Realityportalen.

I alt er han med to afsnit i den nuværende sæson, og selv om han efterhånden har mange afsnit i bagagen, så var det alligevel rart at være med igen.

»Det var skønt. Det er vel lidt det med den gamle cirkushest, der vender tilbage. Det er efterhånden 11 år siden, vi lavede det første program, men det er jo stort set de samme typer personer, der er med hver gang, så det var nemt at hoppe tilbage i,« fortæller han.

Ikke permanent comeback

Da Jan Swyrtz for et år siden igen trak stikket på sin rolle som ekspert i ‘Luksusfælden’, fortalte han Ekstra Bladet, at det var tid til at byde nye kræfter velkommen.

»Jeg synes efterhånden, jeg har sagt de ord, der skal siges. Et program, der kører over så lang en periode, skal have noget dynamik, ellers dør det. Og det er altså svært at blive ved med at levere den dynamik, når man har sagt de samme ting ved den tavle tilstrækkeligt mange gange,« sagde han til avisen.

Den holdning har han stadig, og derfor er der heller ikke tale om et permanent comeback til programmet – og det har han heller ikke planer om i fremtiden.

»Nej, jeg føler ikke, at jeg nu har fundet en masse nye ord, jeg kan sige. Og som sagt er det jo meget af det samme, så har man set program 1, så har man også set program 200. Det er de samme type mennesker, der sidder fast i dårlige vaner, som vi skal have hjulpet dem af med. De folk står jo i en skidt situation, som de gerne vil ud af,« siger han og fortsætter:

»Men ofte er det som om, at de ikke vil foretage de nødvendige skridt hen mod en bedre tilværelse. Det er ofte helt banale ting. Så vil de ikke af med bil nummer to, for der er to kilometer til børnehaven, og de kan ikke cykle – og hvad så om vinteren? Det kan godt være lidt energikrævende, for folk har jo selv tilmeldt sig og inviteret os ind, så jeg kan godt synes, at det er lidt underligt, at jeg så skal stå der og skælde dem ud i deres egen stue.«

Klar til at afløse igen

Hvis ‘Luksusfælden’ igen står og mangler en afløser til ekspertrollen, så hopper Jan Swyrtz gerne til igen.

»Det skal i hvert fald ikke være sådan, at de ikke kan sende et program. Så jeg er klar til at hjælpe igen, men det bliver ikke permanent,« slår han fast.

Han føler, at ‘Luksusfælden’ i øjeblikket er i gode hænder med en række dygtige eksperter, der formår at håndtere opgaven.

»Som jeg sagde dengang, så er der nogle gange brug for nye kræfter, og de nye gør det godt. De går til opgaven med et stort gåpåmod og kommer med en ny energi. »

»Jeg var jo selv med til at starte Carsten og Kenneth op, og jeg må sige, at de gør det virkelig godt. De formår at sige tingene, som de er, uden at de står og taler ned til folk.« fortæller han.

Du kan se ‘Luksusfælden’ hver tirsdag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk