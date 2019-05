Med sin stille og finurlige sang 'Love is Forever' lykkedes det torsdag aften det danske grandprix-håb Leonora at synge sig videre til finalen i dette års Eurovison.

Og dét er noget, der både glæder og rører underholdningsredaktøren hos DR, Jan Lagermand Lundme.



»Jeg har det simpelthen så godt. Selvom jeg hele tiden har haft en fornemmelse af, at vi selvfølgelig ville gå videre, så ér det jo en konkurrence, og det her var altså en utroligt stærk semifinale med mange stærke konkurrenter,« siger han og tilføjer:



»Jeg har egentlig hele tiden regnet med, at vi ville komme videre til finalen, men jeg er nu stadig meget lettet.«





Videre forklarer han, at han faktisk blev rørt, da han så det danske hold på scenen under torsdagens semifinale.

»Jeg blev virkelig rørt, da jeg så dem på scenen her til aften. Nummeret er så fint, og Leonora og de andre gjorde det simpelthen så godt på scenen,« forklarer han og fortsætter:



»Nu skal vi fokusere på finalen og give den gas til prøverne og gøre alt for, at vi kommer så højt op på pointtavlen som muligt på lørdag.«

Flere bookmakere havde ellers inden semifinalen givet udtryk for, at de var skeptiske omkring Danmarks - og Leonoras - finalechancer.

Da B.T. mødtes med Leonora kort inden semifinalen, gav den unge sangerinde dog udtryk for, at hun havde en god fornemmelse og mente, at hendes sang kunne gå i finalen:



»Jeg ved godt, der er mange favoritter i den her semifinale i forhold til den første (som blev afholdt tirsdag, red.), men jeg tror, at min sang skiller sig ud,« forklarede hun og tilføjede:



»Der er mange dramatiske sange i den her semifinale, og det er 'Love is Forever' ikke. Jeg tror, det er sådan én, man husker som 'den der søde én'.«



Noget tyder på, at hun havde ret. I hvert fald er Danmark videre til finalen, som afholdes lørdag aften.