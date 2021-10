»Det var fantastisk. Det var ligesom at komme hjem,« lyder det fra Jan Friis-Mikkelsen.

DRs populære bagekonkurrence 'Den store bagedyst' har i år tiårs-jubilæum, og derfor var den 58-årige kok i denne uge sammen Mette Blomsterberg tilbage i bageteltet for at agere gæstedommer.

Han har en særlig grund til ikke umiddelbart at ville vende fast tilbage til programmet, hvis han en dag fik tilbuddet. I første omgang nød han blot at være tilbage i vante omgivelser, fortæller han.

»Det var helt som i gamle dage. Mette og jeg mødtes på Sjælland, og så kørte vi sammen derover i bil ('Bagedysten' optages lidt uden for Randers, red.). Udover at deltagernes køkkenstationer var lavet en lille smule om, så lignede resten sig selv, så man faldt hurtig tilbage i rollen.«

Jan Friis-Mikkelsen, Mette Blomsterberg og Timm Vladimir i 'Den store bagedyst' tilbage i 2016. Foto: Carsten Mol Vis mere Jan Friis-Mikkelsen, Mette Blomsterberg og Timm Vladimir i 'Den store bagedyst' tilbage i 2016. Foto: Carsten Mol

Han nød især at hilse på sine gamle kollegaer både foran og bag kameraet.

»Vi optog det jo i foråret, hvor corona satte begrænsninger for, hvor meget man kunne socialisere, men stemningen var rigtig god, og de to 'nye' dommere gør det fantastisk godt,« fortæller han.

Det er fem år siden, at Jan Friis-Mikkelsen var dommer sammen med Mette Blomsterberg i 'Den store bagedyst'.

Efter fem sæsoner valgte Mette Blomsterberg i 2016 at sige stop, og selvom man prøvede nye folk af ved siden af Jan Friis-Mikkelsen, endte DR med at vælge et helt nyt dommerpar i form af Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo.

Det har Jan Friis-Mikkelsen det helt fint med.

»Hvis jeg skal være lidt hård, så var det blevet mere og mere reality-agtigt,« fortæller han.

»Da vi startede, var der mere fokus på håndværket og på, hvorfor man for eksempel laver en småkagedej på en bestemt måde. Med tiden blev der presset mere drama ind, og det følte jeg til sidst blev lidt for meget,« fortæller han videre.

Som eksempel nævner han en episode i sæson fem, hvor deltageren Gunnar lavede en lyserød polterabend-kage, der sendte ham ud af programmet og efterfølgende fik vrede seere til at beskylde dommerne for at være sexistiske.

Hvilken dommer-duo ville du foretrække?

»DR sidder jo med så meget råbånd. De kan fjerne alt, hvor vi giver negativ feedback til deltagerne, og kun vise, når vi er positive. Derfor blev det sværere for seerne at forstå, hvorfor vi valgte, som vi gjorde, og vi blev af nogen beskyldt for at vælge ud fra følelser frem for en egentlig professionel mening,« forklarer han.

Derfor vil Jan Friis-Mikkelsen i dag være påpasselig med at sige ja, hvis DR en dag spurgte, om han ville være fast dommer igen.

»Det har forandret sig for meget, og jeg er ikke en realitystjerne,« griner han og tilføjer:

»Jeg synes jo altid, det er spændende at være med til ting, det skal bare give mening for mig.«

Og det er heller ikke, fordi Jan Friis-Mikkelsen ikke har travlt nok i forvejen.

Siden 1987 har han ejet og drevet Restaurant Tinggården ved Tibirke Sand i Nordsjælland, og det har altid været hans førsteprioritet.

»I gamle dage lavede jeg jo også tv-programmet 'Meyers køkken', men jeg har aldrig dyrket, at tv skulle gøre mig populær, eller opsøgt ugeblade og den slags. Selvfølgelig har tv-programmerne påvirket min forretning i en positiv retning, men jeg er primært restauratør, og så har det andet været noget, jeg lavede ved siden af.«