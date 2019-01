Den omdiskuterede film om mordet på to-årige James Bulger er til morens forfærdelse nu blevet offentliggjort som en blandt fem Oscar-nominerede.

'Jeg kan ikke udtrykke, hvor meget jeg væmmes og frustreres over, at denne såkaldte film er blevet nomineret til en Oscar,'skriver James Bulgers mor, Denise Fergus, på Twitter.

Hendes udtalelse kommer i kølvandet på tirsdagens offentliggørelse af årets Oscar-normineringer, hvor filmen 'Detainment' er med i kategorien for kortfilm.

Filmen rekonstruerer hændelsesforløbet omkring kidnapningen, tortureringen og mordet på to-årige James Bulger. Med transskriptioner og optagelser af interviews fra efterforskningen vækkes den grusomme sag, der i 1993 chokerede hele verden, til live igen på det hvide lærred.

Sagen vakte opsigt over hele verden. Her bliver de to drenge kørt til retten i november 1993, mens verdenspressen følger med. Foto: EPA Vis mere Sagen vakte opsigt over hele verden. Her bliver de to drenge kørt til retten i november 1993, mens verdenspressen følger med. Foto: EPA

'En ting er at lave en film som denne uden at kontakte eller søge om tilladelse fra James familie, men så også få et barn til at rekonstruere de sidste timer i James liv, før han blev brutalt dræbt, og tvinge mig selv og min familie til at gennemleve alt det her igen!' skriver Denise Fergus videre.

I sin skriftlige udtalelse forklarer hun også, at hun har forsøgt at få den britiske film af instruktøren Vincent Lambe fjernet, hvilket hun har indsamlet 90.000 underskrifter for at realisere.

Men forgæves.

Moren til to-årige James Bulger, hvis død er blevet filmatiseret, håber nu kun på, at 'Detainment' ikke vinder en Oscar.

Filmens instruktør Vincent Lampe har over for flere medier løbende beklaget situationen, hvor forældrene føler sig krænkede og oversete.

Han forsikrer, at det aldrig har været hans hensigt med kortfilmen Detainment.

»(Filmen, red.) var aldrig tænkt til at bringe sorg i Bulger-familien. I bagklogskabens lys tror jeg, at vi nok skulle havde kontaktet hende (moderen Denise Fergus, red.), eller ladet hende vide, at vi ville lave filmen,« sagde Vincent Lambe til radiostationen RTE.

Oscar-vinderne bliver annonceret under showet den 24. februar.