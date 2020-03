Skaberne af de to største fansider for 'James Bond', skriver nu i et åbent brev til produktionsselskabet, at de gerne vil have, at produktionsselskabet udskyder premieren på den nye James Bond film 'No Time to Die', af frygt for coronavirussen.

'No Time to Die' har premiere den 3. april i England, men nu vil fansene altså have, at det skal udskydes til, at der er styr på coronavirussen, skriver BBC News.

Der bliver blandt andet skrevet i brevet, at chancen for at biograferne bliver lukket er stor, og hvis de ikke gør, så er der en stor chance for, at folk bliver væk af egen fri vilje.

Brevet er skrevet efter, at Disney aflyste deres gallafest, for at fejre lanceringen af den nye streamingtjeneste Disney+ i England.

Gallaen skulle have fundet sted den 5. Marts, men blev altså aflyst.

Det skete på baggrund af, at en del medier havde meldt fra samt den stigende bekymring for at rejse internationalt.

Der bliver endvidere skrevet, at det ikke burde være et problem for virksomhederne bag filmen, at udsætte premieren til sommer.

Der lægges især vægt på, at det trods alt kun er en film, og at fansene og deres familiers helbred og sundhed trods alt er det vigtigste.

'Vi har allerede ventet i fire år på denne film. Et par måneder mere vil ikke skade filmens kvalitet, og det vil kun hjælpe biograferne og Daniel Craigs sidste rolle som James Bond,' står der i brevet.

Om produktionsselskabet vælger, at følge fansenes råd er endnu ikke offentliggjort.

'No Time to Die' har premiere i de danske biografer den 2.april 2020.

Og det bliver også den sidste film, hvor vi ser Daniel Craig i rollen som James Bond. Han har nemlig valgt at trække sig, efter have spillet den ikoniske rolle i fem film.