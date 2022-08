Lyt til artiklen

Den dansk-norske skuespiller Jakob Oftebro har spillet med i en lang række film og tv-serier som blandt andet 'Krudttønden', 'Margrethe den første', ‘Hamilton’, ‘Broen’ og ‘1864’.

Og nu er han aktuel i en ny tv-serie.

Men man skal vide det for at kunne se det, for den 36-årige skuespiller ligner på ingen måde sig selv.

I den nye tv-serie ‘Kids in Crime’, der får premiere på norsk TV 2 og TV 2 Play, spiller han narkokongen Freddy Hælvette.

Jakob Oftebro i den norske serie 'Kids in crime'. Foto TV2 Norge. Vis mere Jakob Oftebro i den norske serie 'Kids in crime'. Foto TV2 Norge.

Serien handler om tre unge fra Sarpsborg, en provinsby syd for Oslo, der ved et tilfælde ender på den gale side af loven og møder narkokongen.

Jakob Oftebro er en travl mand. Han er født i Norge, har taget en del af sin uddannelse i Danmark og arbejder i dag både i Danmark og Norge.

Men under optagelserne til tv-serien 'Hamilton' fik karrieren i 2018 en brat opbremsning.

En ulykke med en molotovcocktail var skyld i, at Jakob Oftebro blev slemt forbrændt i ansigtet, og optagelserne øjeblikkeligt måtte standses.

Jakob Oftebro, som Hamilton, da serien - efter udskydelsen - endelig blev vist i Cannes i 2019. Foto Mandoga Media. Foto: Mandoga Media Vis mere Jakob Oftebro, som Hamilton, da serien - efter udskydelsen - endelig blev vist i Cannes i 2019. Foto Mandoga Media. Foto: Mandoga Media

Der gik et helt år, før skuespilleren igen kunne arbejde.

Siden har han spillet adskillige roller, nu altså som narkohaj i den norske tv-serie 'Kids in crime', der inspireret af manuskriptforfatter Kenneth Karlstads egne oplevelser som ung i det sydnorske:

»På grund af en skade måtte jeg opgive at stå på snowboard og skateboard. Det var grunden til, at jeg i stedet søgte spænding i stoffer og kriminalitet.«