Hvis man forventer, at Jakob Mielcke folder sig ud som den danske version af Gordon Ramsay, når Hell’s Kitchen slår dørene op onsdag efter onsdag på TV3, så bliver man skuffet.

Jakob Mielcke mener ikke selv, at han er Danmarks svar på den hårdtslående dommer Gordon Ramsay. Ifølge Mielcke har de nemlig ikke ret meget tilfælles udover deres passion for mad og gastronomiske kunnen.

»Hvis jeg må bruge en fodboldmetafor til at beskrive forskellene på os. Så er Gordon Ramsay mere på manden, hvor jeg er mere på bolden. Han er mere kritisk overfor folks baggrund og udseende, og han har ikke et problem med at tale ned til folk,« fortæller Jakob Mielcke til HER&NU, da vi besøger ham på hans restaurant Mielcke og Hurtigkarl.

Grundet Gordon Ramsays grove karakter, som er bærende i det amerikanske show, havde Jakob Mielcke nogle helt konkrete krav til TV3 angående hans rolle i programmet.

»Jeg tror ikke på, at jeg kan motivere folk ved at bruge psykisk vold og tale ned til dem som Gordon Ramsay. Dette blev jeg nød til at vende med TV3, inden at jeg indvilligede i at takke ja til værtsrollen. Jeg var dog med på, at forløbet ville blive intenst og kræve en hård ramme og massere disciplin.«

Seerne kommer heller ikke til at kede sig, for Jakob Mielcke vil presse deltagerne på sin egen måde.

»Jeg er kontant og hård men retfærdig. Det handler om, hvad deltagerne kan præstere gastronomisk, og der er mine forventninger tårnhøje, og de kan ikke slippe afsted med halvhjertede løsninger,« fortæller Mielcke.

At Jakob Mielcke ikke går på kompromis med sine idealer, når det kommer til madlavning, beviste han allerede i første afsnit af ‘Hell’s Kitchen’, som blev sendt onsdag d. 26 august. Her brugte deltagerne 60 æg i forsøget på at forberede et godt pocheret æg, som levede op til chef-kokkens standarder. Det lykkedes ikke, og Mielcke droppede servicen og lukkede resturanten.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.